Kalendarit “online” i “LOVE Magazine” i erdhi fundi. Modelja e njohur Kate Upton u ka përzgjedhur për të përfunduar këtë klip të fundit të “LOVE”. Kate e shfaqi figurën e saj me një palë të brendshme tejet provokuese. E veshur me tantella 24 -vjecarja gjatë xhirimit të klipit luan kukafshehti me kamerën.