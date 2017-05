1 Maji, “Saga” e të papunëve nga Zyrat e Punës tek qoshet e rrugëve

Edhe ky 1 Maj ka gjetur në kryeqytet qindra persona të papunë, të cilët të zhgënjyer nga çdo qeverisje kanë mbetur në mëshirë të fatit. Shumë prej tyre kanë shkuar në zyrat e punësimit, ku kanë aplikuar për punë, dnërsa shumë të tjerë, për të shmangur sorollatjet, preferojnë që punën ta këkrojnë vetë. Në këtë 1 Maj, ata këkrojnë mbështetje konkrete për shtimin e vendeve të punës dhe dhënie fund të demagogjisë së çdo qeverie për zgjidhjen e këtij problemi për shqiptarët.

Edhe ky 1- Maj ka gjetur qindra persona të papunë, të cilët ndonëse janë regjistruar në zyrat e punës, nuk kanë mundur që të punësohen në zanatet e tyre.

Por ka edhe nga ata që nuk i janë drejtuar këtyre zyrave, pasi sipas tyre, sorollaten kot prej tyre pa gjetur zgjidhjen për problemin e tyre.

Të tillë punëkërkues i gjen në shumë zona, ku çdo ditë me mjetet e tyre të punës presin me shpresë se dikush do t’iu ofrojë një punë, në mënyrë që të mbajnë frymën gjallë.

Tek rrethrrotullimi i Shqiponjës dhe ai i Brrylit, të shumtë janë punëkërkues që prej më shumë se 20 vitesh presin të gjejnë një punë, por nuk ia kanë dalë dot.

Të indinjuar nga mungesa e mbështetjes nga institucionet shtetërore, ata shprehen se politikëbërësit duhet t’i japin fund demagogjisë.

Një fenomen i tillë konstatohet lehtësisht edhe në shumë zona të tjera të kryeqytetit dhe në gjithë Shqipërinë, ku persona të papunë enden çdo ditë në kërkim të një vendi pune, por që vështirësia e gjetjes është shumë e lartë.