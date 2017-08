Adoleshentja gjermane që u bashku me ISIS-in përballet me ekzekutimin

Një vajzë adoleshente nga Gjermania, që u bashkua me ISIS-in, do të përballet me ekzektumin pas është kapur nga ushtarët irakianë në Mosul.

Linda Wenzel është gjetur duke u fshehur në vendin e shkatërruar nga lufta pasi u largua nga shteti i saj i lindjes për tu bashkuar me ISIS.

16-vjeçarja, e martuar me një xhihadist, në një video të filmuar nga një ushtar irakian duket e tmerruar ndërsa ushtarët festojnë kapjen e saj.

Më pas adoleshentja e dërgua në një burg të improvizuar.

Wenzel u largua nga shtëpia për tu bashkuar me terroristët pasi u kontaktua nga një rekrutues i ISIS në internet.

Ajo udhëtoi nga Gjermania Lindore në Stamboll duke u futur më pas kontrabandë në Irak ku u martua me një xhihadist që u vra gjatë luftimeve dhe më pas përfundoi në Mosul, ku rreth 25.000 vullnetarë të ISIS vdiqën në betejën për të marrë qytetin.

Shteti gjerman po negocion me autoritetet irakiane për të ekstraduar Wenzel përsëri në Gjermani, ku do të përballet me akuzat për përkrahjen dhe mbështetjen e një organizate terroriste.

Është e paqartë saktësisht se çfarë roli ka kryer për grupin në Mosul, por nëse ka luftuar dhe vrarë për ekstremistët mund të përballet me një afat të gjatë burgimi.