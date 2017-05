Aministia – Nisni aplikimin për heqjen e detyrimeve fiskale

Nga sot bizneset të cilat kanë gjoba dhe kamatëvonesa të papaguara, por dhe indvidë të cilët kanë detyrime ndaj shteti do të kenë të drejtën të aplikojnë për heqjen e detyrimit.

Në zbatim të ligjit për amnistinë fiskale në proces do të përfshihen pronarët e automjetëve që nuk kanë paguar taksat vendore dhe ato qëndrore deri në vitin 2011.

Afati për të përfiuar nga kjo skemë do të jetë fundi I dhjetorit të këtij viti. në rast se nuk do të paraqiten, atëherë do të jetë vetë Drejtoria e Përgjithshme e Transportit rrugor që do të veprojë duke njoftuar dhe policinë rrugore për ccregjisrimin e automjeteve përkatëse.

Përsa i përket detyrimeve të subjekteve, në skemën e faljes përfshihen gjobat dhe kamatëvinesat e marra para vitit 2011.

Por në këtë rast do të duhet të paguajnë detyrimin fillestar, qoftë taksë vendore apo dhe qendrore. Po ashtu do të falen gjobat e marra për vonesat e deklarimeve punonjësve apo dhe të pagesës së detyrimeve shoqërore.

Në këtë rast falja do të sigurohet nëse paguhet i plotë detyrimi fillestar.

Po ashtu falen dhe kamatvonesat apo gjobat e marra nga administrata doganore.

Tashmë Drejtoria e Përgjitshme e Tatimeve ka orientuar drejtoritë në rrethe për të pritur dhe orientuar aplikantët. Afati për të përfituar do të jetë 31 dhjetori i vitit 2017.