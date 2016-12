Asambleja e PS-së e shkarkon edhe pse Kokëdhima dha dorëheqjen

Asambleja e PS voton shkarkimin e ish deputetit Koço Kokëdhima nga posti i sekretarit të emigracionit dhe reformave strukturore.

Asambleja e PS-së votoi me mbi 300 vota pro dhe 3 kundër për shkarkimin e Koço Kokëdhimës

Gjithashtu Kokëdhima është shkarkuar edhe si anëtar kryesie dhe anëtar asambleje.

Më përpara ish-deputeti Koço Kokëdhima dha dorëheqjen e parevokueshme nga sekretari i Reformës Strukturore në PS para fjalës së tij.

Kokëdhima: Është një veprim që e kam thënë në fjalën time në Asamble. Unë kam bërë një diskutim të detajuar, kam folur rreth 30 minuta dhe këtë diskutim diskutim do tjua vë në dispozicion.

Kokëdhima tha se do vazhdojë lëvizjen e tij brenda PS dhe do përgatitet edhe për zgjedhjet e ardhshme.

Kokëdhima: Unë do të vazhdoj lëvizjen time brenda PS. Do përgatitemi dhe do punojmë për ato zgjedhje Unë jam anëtari i asamblesë kombëtare dhe anëtari i kongresit të partisë

Në fjalimin e tij me dyer të mbyllura në Asamblenë e PS, ai ka thënë se shkarkimi i tij ishte nisur kohë më parë.

“Shkarkimi im ishte nisur shumë kohë më parë. Argumenti se unë nuk merrja pjesë në mbledhje është diskreditues dhe i cekët”

Më herët ai tha se nuk ishte në dijeni të shkarkimit të tij.