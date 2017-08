Aubameyang konfirmon: Qëndroj tek Dortmund

Pierre- Emerick Aubameyang i ka dhënë fund thashethemeve në lidhje me të ardhmen e tij duke konfirmuar se nuk do të largohet nga Dortmund.

Në një intervistë për Welt am Sonntag, sulmuesi tha se do të qëndrojë në shtëpi.

Ai ishte objektivi kryesor i Milanit për forcimin e sulmit dhe pranon se ka pasur bisedime, por klubi italian nuk mundi ta blente.

“Është e vërtetë që kam folur me Borussian para pushimeve dhe kam shprehur mendimin se ndoshta ishte koha të provoja diçka ndryshe. Kam qenë i qartë, si me Michael Zorc (dejtori sportiv) ashtu edhe me ans-Joachin Watzke (administratori). Por asnjë nga klubet që më dëshironte nuk e bëri të mundur këtë gjë dhe kështu do të qëndroj te BorussIa Dortmund”, u shpreh Aubameyang.