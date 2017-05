Basha: Nga Kavaja, nisim rrëzimin e Republikës së vjetër

Në ditën e 77 të protestës, lideri demokrat Lulzim Basha tha se më 7 maj demokratët do të marshojnë në Kavajë për të ngritur themelin e parë të Republikës së Re. Opozita sipas Bashës nuk do të jetë pjesë e zjedhjeve fasadë dhe tashmë problemin e trafikut të drogës e njohin edhe ndërkombëtarët. Basha theksoi edhe njëherë se qeveria teknike është e vetmja zgjidhje për të siguruar zgjedhje të lira e të ndershme si dhe u shpreh se në 18 qershor nuk mund të zhvillohen zgjedhje.

Më 7 maj demokratët do të marshojnë drejt qytetit të Kavajës për të hedhur themelin e parë të Repuiblikës së Re. Nga çadra e lirisë, kryetari i opozitës, Lulzim Basha tha se protesta do të jetë masive dhe e vendosur për të rrëzuar Republikën e Vjetër siç e quajti ai.

Basha: Ushtria paqësore e Republikës së Re po nis marshin e saj të pandalshëm. Ne jemi gati, dhe stacioni ynë më i rëndësishëm, i pari në këtë betejë finale që do ta fitojë e nesërmja, shpresa dhe e ardhmja, do ta fitoja Republika e Re, është Kavaja. Përballja e pare, është dita e dielë në kryeqytetin e lirisë, në kryeqytetin e demorkacisë, në Kavajë.Nga Kavaja le të përhapet lajmi i mirë kudo se republika e vjetër është një tigër letre, është një grusht kriminelësh, pushtetarësh të korruptuar dhe oligarkësh. Ditën e dielë, le ta mësojë çdo shqiptar dhe çdo mik i huaj, dashamirësit e shumtë të Republikës së Re dhe kundërshtarët e paktë, se në 7 Maj republika e vjetër rrëzohet në Kavajë. Nuk do të lejojmë krimin, drogën, Rroshin dhe kaposhin që të nëpërkëmbë Kavajën. Ne do të jemi të gjithë aty, përmes pjesëmarrjes, përmes bashkimit, përmes vendosmërisë le të diktojmë agimin e Republikës së Re.

Pas takimit me Ministren e Jashtme suedeze, Margot Ëallstrom, Basha tha se tashmë gjithë bota e njeh problemin e trafikut të drogës në Shqipëri.

Basha: Sot në takime si ky që sapo mbarova me një nga Ministret e Jashtme kryesore të Europës dhe në gjitha takimet e tjera që kam pasur në këto 77 ditë, ajo që nuk pranohej si argument i mirëqënë sot është fakt i çertifikuar falë jush, qëndresës suaj, falë këtij bashkimi. E vërteta juaj e bashkuar është e vetmja e vërtetë që njeh Europa, Amerika dhe mbarë bota. E gjithë bota e di se zgjedhje të lira pa asgjesuar problemin e krimit në pushtet dhe drogës nuk mund të ketë. E gjithë bota e di se krimi dhe droga janë përgjegjësia dhe projekti politik i qeverisë dhe kryeministrit të fasadës. E gjithë bota dhe çdo shqiptar e di se zgjidhja mund të vijë vetëm duke marrë në dorë fatin e zgjedhjeve me një qeveri teknike që do të luftojë drogën dhe krimin dhe do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Basha falenderoi qytetarët dhe aleatët për qëndresë dhe mospranimin për të marrë pjesë në zgjedhje fasadë dhe përsëriti se kushti për zgjedhje të lira është qeveria teknike, ndërsa theksoi se 18 qershori nuk është datë e vlefshme as ligjërisht për të zhvilluar zgjedhjet.