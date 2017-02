Beqaj e Dogjani sherr në Kuvend. Deputeti PD: S’i flas hajdutëve

Debate e replika të ashpra në Kuvend mes ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe deputetit të PD-së Asllan Dogjani.

Deputeti akuzoi ministrin e Shëndetësisë se nuk po i vjen në ndihmë të një fëmije të sëmurë një aparaturë që kushton vetëm 3 euro. Ministri e kundërshtoi akuzën.

Në një moment Dogjani u ngrit dhe doli pranë podiumit ku ndodhen ministrat por u pengua nga garda.

Beqaj: Ndeshet me mua në korridor dhe thotë ministri nuk është në parlament. Ky është ai që tha se pihet drogë në shkollën e Paskuqanit. Dolën analizat e Paskuqanit dhe heshte.

Flotën e ambulancave kemi vendosur ta dekocentrojmë këtë flotë me qëllim që autoambulanca të mbërrijë më shpejt. Një nga ato autoambulanca do rrijë dhe tek 21 dhjetori. Në atë dhomë që është filmuar dje as dueht të ketë pacientë por as pajisje mjekësore. Eshte dhomë ku shoferi apo infermieri presin për thirrje të caktuara. Nuk do hyjë asnjë pacient apo afrohet shërbim mjekësor. Me atë nënë kam folur vetë pardje. E kemi pritur në ministri kemi folur me shefin e pediatrisë. Po vlerësojmë dërgimin jashtë shteti dhe cdo lloj nevoje

Dogjani: E pashë në koridor kur erdhi por nuk e pashë në parlament. Pastaj unë nuk i flas hajdutave që vjedhin miliona euro por sa i takon deklaratave tè ministrit se nuk ishte i vërtetë do të doja të mos ishte ashtu, realisht. Por është e vërtetë. Kam publikuar mesazhet mes ministrit të Shëndetësisë dhe zonjës në fb. Gazetarët t’i shikojnë. Sfidoj ministrin të shkojmë bashkë në spital e të shohim atë fëmijën i cili po vdes ndërsa ky tallet me një aparat 3 euro. Jo vetëm që nuk ka marrë asnjë masë por i thotë bëni shkresë tek Petro Mersini.

Eshte mjerim në urgjenca, 200- 400 femije ne radhe ne urgjenca ndersa ky jep 400 milionë euro klientëve të tyre me të cilat minimumi do ishin bërë 10 spitale me të gjitha pajisjet.

Sistemi shëndetësor është në mjerim dhe se pacientët kanë frikë të reagojnë se ka frikë se i vrasin fëmijën gjithashtu dhe mjekët kanë frikë të reagojnë sepse mund të hiqen nga puna nëse flasin për situatën mjerane të shëndetësisë. Këta vrasin përditë.

Ministri ngrihet për të folur nga vendi

Leskaj: Eshte ngritur ministri zoti Berisha.

Dogjani flet diçka por nuk dëgjohet

Leskaj: Dogjani mëso të flasësh. Nuk të marr leje ty, po zoti Berisha

Beqaj: O Asllan..

Në këtë moment Dogjani del nga vendi i tij dhe i afrohet podiumit ku ndodhen ministrat.

Mes tyre ka një debat të ndezur por për shkak se janë pa mikrofon është e vështirë të dëgjohet.

Ndërkohë garda ndërhyn për të parandaluar ndonjë përshkallëzim të situatës. Madje pengon Dogjanin t’i drejtohet podiumit.

Leskaj: Mos më detyroni të përdor gardën

Ndërhyn Berisha në këtë kohë hyn Ruçi: Hiqeni këtë budall që keni s’mahet ai. Gramoz nuk mbahet ai budall aty. Sa herë që do të dalin të mashtrojnë dhe mbrojnë krimin, vjedhjet e plaçkitjet çdo deputeti i lind e drejta e replikës, mos krahaso të pakrahasueshme. Nëse anëtarë të organizatës kiriminale dalin për të mbrojtur krimin e tyre atëherë reagimi i deputetit është legjitim.