BERZH del garant tek bankat për agrobiznesin

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim del garant te bankat e nivelit të dytë dhe institucionet e tjera të financimit për dhënien e kredive për agrobiznesin.

Në total do të jepen 100 milionë euro, ku përfitues do të jenë nga fermerët më të vegjël deri te ndërmarrjet e vogla e të mesme. Për të siguruar procesin 80 milion euro të tjerë do të ngurtësohen për garantimin e kthimit të huasë.

BERZH vlerëson se ka një hendek të madh mes nevojës për financim dhe instrumenteve për ta realizuar këtë në një nga sektorët më jetikë të ekonomisë dhe me peshë në PBB.

Drejtori i Zyrës së BERZH në Shqiqpëri Matteo Colangeli detajoi projektet të cilat do të zbatohen në tre vjet, ku parashikohen 100 kredi për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Po ashtu është vendosur që dhe për bankat e nivelit të dytë tu sigurohen likuiditetet për të përballuar aplikimet.

Matteo Colangeli: Me financim nga Bashkimi Europian, kjo paketë është pjesë e mbështetjes së BERZH për NVM-të, e cila ofron për bizneset mjete të integruara të financimit të drejtpërdrejtë, financimin nëpërmjet institucioneve financiare partnere, këshillave të biznesit dhe dialogut politik. strukturimin e mjeteve; në rritjen e asistencës teknike, janë 2 milionë euro që do të jepen nga BERZH për rritjen e kapaciteteve këshilluese për të bërë të mundur që NVM-të të mund të arrijnë tregje të reja dhe të forcojnë konkurrueshmërinë e tyre. Po firmosim një çek të bardhë me bankat për kreditimin e këtyre bizneseve. Kjo do tu mundësojë ti vendosë bankat në konkurrencë për ti dhënë kredi agrobiznesit dhe aktualisht kemi 4 banka të cilat do të mbështesim për dhënien e kredive.

100 mln euro nga portofoli i financimit do të shkojnë për zhvillimin e të gjithë zinxhirit të agrobiznesit prej fermerit të thjeshte deri tek ndërmarrjet. Dhe 80 mln do të disbursohen për sistemin bankar në mbulim të rriskut për kreditë.

Ministria e Bujqësisë ftoi bizneset të aplikojnë e të bëhen pjesë për kredidhënie.

Në programin tre vjeçar të mbështetur nga BERZH për herë të parë qeveria shqiptare mbulon një pjesë të riskut për kreditë me 20% fonde të cilat dotë disbursohen përmes Ministrisë së Bujqësisë.