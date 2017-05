Bojkoti i PD, OSBE: Vendim politik personal, në zgjedhje kemi rol monitorues

Kreu i vëzhguesve të OSBE-së, Peter Tejler teksa ka dalë në një konferencë shtypi për median, rreth misionit të organizatës që përfaqëson për zgjedhjet në Shqipëri, ku ka thënë se kjo organizatë mision të vetëm ka monitorimin e proçesit zgjedhor. I pyetur nga gazetarët se, sa dmokratike do të jenë zgjedhjet me mospjesëmarrjen e opozitës, Tejler tha se bojkoti i PD-së është vendim politik personal i partive.

Kreu i vëzhguesve të OSBE-së në Shqipëri, Peter Tejler e ka komentuar bojkotin Partisë Demokratike, për zgjedhjet e 18-qershorit, si një vendim politik personal, ndërkohë që ka theksuar se OSBE ka vetëm rol monitorues për proçesin zgjedhor.

Peter Tejler gjatë një konference për shtyp në Tiranë, mbi misionin e OSBE-ODIHR në zgjedhjet parlamentare të 18 Qershorit, garantoi se OSBE-ODIHR do të vëzhgojë e monitorojë procesin zgjedhor, ndërsa theksoi se misioni i tyre është i interesuar për gjithëpërfshirje.

Tjeler vuri në dukje se disa ditë para zgjedhjeve, në Tiranë do të vijnë vëzhgues afatshkurtër, për të monitoruar procesin zgjedhor, ndërkohë që do të ketë edhe vëzhgues afatgjatë ku do të raportortohet për çdo shkelje apo parregullsi për proçesin.

Peter Tejler ka qenë Diplomat suedez dhe njihet për lidhjet e tij me Washingtonin e vendet problematike të Lindjes së Mesme, ka shërbyer si diplomat në vende si Irani, Afganistani, Uzbekistani, në Afrikë dhe për pak kohë edhe në Uashington.

Ai do të kryesojë delegacionin e vëzhguesve të OSBE-ODHIR për zgjedhjet e 18 Qershorit, ku për herë të parë pas 27 vitesh pluralizëm opozita ka refuzuar të marrë pjesë.