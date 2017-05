Brexit – Britania e Madhe nuk do paguajë faturën e divorcit prej 100 mld euro

Britania e Madhe mbetet e vendosur për të mos paguar koston prej 100 miliard eurosh të divorcit me BE.

Sekretari britanik për çështjen brexit, David Davis, tha për “Good Morning Britain” në ITV se Britania e Madhe do të paguajë atë çfarë është ligjore, jo atë që dëshiron BE.

Deklarata vjen pas paralajmërimeve të Financial Times se zgjidhja financiare e kërkuar nga BE është rritur me 60 miliardë euro.

Davis tha se Mbretëria e Bashkuar i trajtoi seriozisht të drejtat dhe detyrimet e saj në BE, por nuk kishte parë asnjë numër, duke shtuar se BE po luan shumë ashpër.

Kryenegociatori i BE-së, Michel Barnier, do të publikojë udhëzimet e tij për bisedimet e më vonshme, edhe pse nuk ka gjasa të përfshijnë ndonjë kërkesë financiare.

Një burim i BE i ka thënë BBC se zyrtarët në Bruksel nuk do të hyjnë në një diskutim rreth shifrave të mundshme për projektligjin përfundimtar, që ka gjasa të jetë një nga fushat më të vështira dhe më të ndjeshme të procesit të Brexit.