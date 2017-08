Burimet – Greqia dhe Italia në ndihmë të Shqipërisë për shuarjen e zjarreve

Greqia dhe Italia do ti vijnë në ndihmë Shqipërisë për përballimin e situatës së zjarreve. Burime për Ora News konfirmojnë se ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka komunikuar me homologun grek Kotzias.

Bushati ka marrë aprovimin e shtetit grek për t’i ardhur në ndihmë me dy avionë zjarrfikës. Avionët do të vijnë nga Korfuzi dhe do ti bashkohen operacioneve të grupeve shqiptare për shuarjen e zjarreve.

Më pas Bushati kërkoi ndihmën edhe të Italisë dhe pritet që sonte të nisen nga Puglia avionët zjarrfikës.

Shqipëria prej gati 2 muajsh po përballet me një situatë të vështirë të zjarreve.