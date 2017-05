“Debati në Channel One” – 14 muajt e Gjermanisë naziste në Shqipëri

Flet Marenglen Kasmi, studiues, historian që ka bërë zbulimin në arkivat e Bundesarchiv në Berlin. Pjesë nga Intervistë për gazetarin Roland Qafoku në emisionin “Debati në Channel One”

Zoti Kasmi, ju keni bërë kërkime të thelluara në arkvin shtetëror të Berlinit. Sa të vlefshëm janë për Shqipërinë materialet shkresore dhe filmi që keni zbuluar aty?

Janë shumë të vlefshme sepse hedhin dritë për anë të panjohur të atyre 14 muajve që Gjermania Naziste ishte në Shqipëri, dokumente, fotografi e pjesë filmike tregojnë dhe japin shumë detaje mbi këtë periudhë të cilat unë i kam siguruar dhe jam duke përgatitur botimet e mia.

Si ju ranë në dorë këto pamje filmike dhe fotografi? Dhe si janë filmuar ato?

Unë i kam gjetur në akrivin e shtetëror të Berlinit. Janë kronika javore që operatorët e ushtrisë i filmonin në të gjithë vendet që kishte ushtarakë gjermanë. Ato transmetoheshin më pas për të gjithë ushtrinë në kinema. Këto janë katër filmime, pra katër kronika që paraqisnin Shqipërinë dhe ushtarakët gjermanë në ato momente. Janë vërtet një pasuri e madhe sepse tregojnë shumë për atë kohë. Janë pamje nga regjentët dhe qeveria shqiptare. Bën përshtypje prania e Bahri Omarit në ceremoninë e varrimit të regjentit Fuat Dibra. Omari shfaqet me dorën e fashuar sepse ishte plagosur nga njësiti gueril komunist në Vlorë pak ditë më parë në një atentat në të cilin shpëtoi.

Gjermania naziste u fut në Shqipëri më 9 shtator 1943 dhe u largua më 29 nëntor 1944. E para gjë që na vjen në mendje është ai debati që kemi 27 vjet që e bëjmë a ishte pushtim ky që gjermani bëri apo ishte teoria tjetër sipas të cilit Gjermania kaloi në Shqipëri se i ra rruga?

Është një debat që është ngjallur pas rrëzimit të sistemit komunist. Por unë do të thosha që jashtë termave të dokumeteve në këtë periudhë Gjermania në të gjitha frontet në kalim ishte. Sepse kishte filluar tërheqja e përgjithshme. Pra nuk ishte ky termi i duhur nëse ishte kalimtar apo pushtues. E rëndësishme është të theksohet se si u karakterizuan këto 14 muaj. Që ishte një pushtim i mirëfilltë nuk vihet aspak në dyshim sepse nëse i referohemi dokumentacionit ushtarak dhe konkretisht urdhërit numër 1 të divizionit 297, si një nga dy divizionet që morën pjesë në pushtimin e Shqipërisë është shumë qartë që ishte pushtim. Aty shkruhet tekstualisht mes të tjerave: urdhër për pushtimin e trojeve shqiptare. Pra jo vetëm të Shqipërisë. Edhe mënyra e trajtimit të këtij urdhri. Pra nuk ka dyshim që ka qenë pushtim. Këtu bëhet fjalë për pushtimin e të njëjta territoreve që ishin pushtuar dhe nga Italia. Me kapitullimin e Italisë bëhet futja e dy divizioneve gjermane më 9 shtator 1943 në Shqipëri. Për të qenë më të saktë ky është finalizimi i këtij procesi pushtimi sepse Gjermani kishte tre muaj që përgatitej për këtë. Madje që në pranverën e vitit 1943 duket qartë se nga po shkonte makina e luftës. Për të shmangur këtë situatë emergjente ishte imediate të forcohej kjo pjesë e frontit. Sipas aleatëve Shqipëria plotësonte kushtet e mundshme për një zbarkim nëpërmjet detit Adriatik. Prandaj merrte prioritet mbrojtja.

Nga erdhën të dy divizionet gjermane?

Ndërhyrjet erdhën nga Kosova dhe Maqedonia. Pra në pjesën veriore dhe juglindore. Gjermanët ishin në prani që në 1941 në Kosovë dhe ishin këta që u futën.

Po nga Greqia?

Jo. Në fakt ardhja nga Greqia lidhet ardhja e atij divizioni më vonë që e lidhim me ngjarjet e Borovës. Por më 9 shtator 1943 dy kollonat krysore që e pushtuan Shqipërinë ishin nga Kosova dhe Maqedonia.

Sa ishte numri i ushtarëve gjermanë që erdhën në Shqipëri në këto 14 muaj?

Në kohën më të mirë në këto 14 muaj janë 36.500 forca gjermane. Këtë numër unë e kam nxjerrë duke parë të gjitha organikat e divizioneve gjermanë plus forcat shtesë. Megjithatë shumë forca kanë dalë më shumë nga Shqipëria se sa kanë hyrë. Në historiografinë tonë deri në 1990 është shkruar se ushtria gjermane futi në Shqipëri deri në 70 mijë forca. Në fakt nuk rezulton kështu. Por duhet të kemi parasysh se gjithmonë kur bëheshin raprezalje kam parasysh operacionin e qershorit dhe të dimrit kur vinin forca ndihmës nga Janina. Këto janë forca të pallogaritura por ishin forca të shpejta që hynin dhe dilnin. Por forca të mirëfillta pushtuese ishin vetëm 36.500.

Sa gjermanë u vranë në këto 14 muaj?

Gjithmonë sipas statistikave dhe dokumenteve dhe me institucionin përkatës të të rënëve të luftës në Gjermani janë 2400. Të gjithë ushtarakë. Nuk duhet ngatërruar dhe përzierë me ushtarë gjermanë të rënë në Podgoricë.

Sa ishte numri i ushtarëve gjermanë nga historiografia komuniste?

Ishte dhjetra herë më shumë se kaq. Më shumë se 20 mijë. Një pjesë madje janë ende të paidentifikuar.

Sa është numri i ushtarëve gjermanë të paidenitfikuar?

Rreth 600 ushtarakë ende nuk u dihen emrat.

Të gjithë gjermanët e vrarë janë varrosur këtu?

Jo. Kjo është pjesë shumë interesante. Pikë së pari Gjermania nuk i ka tërhequr të vrarët e luftës siç bëri Italia. Madje as të vrarët e Luftës së Parë Botërore e as të vrarët e Luftës së Dytë Botërore. Ka patur tentativa gjatë sistemit komunist për ti tërhequr trupat por kjo nuk është pranuar. Gjermania e ka në politikën e saj që nuk i tërheq të vrarët por kujdeset për ata në vendet ku janë. Nëse familjet kërkojnë privatisht kjo është një gjë tjetër. Sepse Gjermania e ka si ligj të saj që nëse i vrari tërhiqet në Gjermani e humbet statusin e të vrarit në luftë.

Pra të 2400 ushtarakët gjermanë të vrarë në Shqipëri janë të gjithë këtu?

Po janë këtu. Një parcelë është te kodrat e Liqenit që është bërë vitet e fundit. Por nëse i referohemi dokumentacionit gjerman oficeri përkatësin Divizonit 297 një prift nga Viena, profesor me gradë shkencore Alois, është kujdesur që edhe për ceremonitë e varrimit. Rregulli ka qenë ky: Ushtarët varroseshin në qendrat e mëdha të varrimit. Varrezat më të mëdha kanë qenë në Tiranë, Shkodër, Elbasan, Kuçovë, Lushnje, të shpërndarë në qytete kryesore. Aty ku nuk merreshin janë varrosur edhe në male, por rregulli ishte që të varroseshin në qytete. Në Tiranë në fakt kanë qenë dy varreza. E para ka qenë te Varri i Bamit por ajo është shkatërruar kur kjo varrezë u prish dhe u ndërtuan pallate. Dhe parcela e dytë duhet të ketë qenë diku afër varrezave të Dëshmorëve të Kombit. Aty është varrosur edhe komandanti i Divizionit 297 i cili pësoi në Vlorë një aksident dhe e varrosën në Tiranë. U munduan ta dërgonin në Itali pro ai vdiq në Tiranë. Ka të dhëna dhe fotografi nga ceremonia e varrimit të tij.

A ishin kolaboracionistë qeveritë shqiptare të Rexhep Mitrovicës, Fiqiri Dines dhe Ibrahim Biçakut? Ajo që u quajt në atë kohë afrimi i atyre shqiptarëve me Deutsche kulturë?

Në pikëmapjen time një qeveri që funksionon mbi bazën e urdhrave të qartë dhe direktivave të qarta me pushtuesin quhet kolaboracioniste. Pra janë qeveri që bashkëpunuan me pushtuesit gjermanë. Por duhet të jemi të saktë në diçka tjetër. Sigurisht që ishin qeveri që komandoheshin nga gjermanët por nga ana tjetër por nuk mund të themi se ishin qeveri që luftonin kundër të gjithë shqiptarëve.

Çfarë pasojash kishte veprimtaria e këtyre qeverive?

Pasojat ishin këto. Për aq kohë sa ushtria gjermane ishte në Shqipëri ata synonin me idenë që ne të mundoheshim të merrim maksimumin e mundshëm dhe të pengonim ardhjen e komunistëve në pushtet.

A ishin kolaboracionistë Mehdi Frashëri, Mitrovica dhe Biçaku?

Nuk dua të përdor termin armik. Pikëpamja ime lidhet me një pyetje; Nëse nuk do kishim patur rezistencë për atë që ndodhi, cilat do të ishin pasojat e Shqipërisë? A do renditeshim ne në krahun fitues? Pra kjo është thelbësore. Dhe si do të ishte trajtuar kjo Shqipëri kur kishte një qeveri që bashkëpunonte qartë dhe hapur me ushtrinë naziste. Këtu me kujtohet një debat mes regjentit Mehdi Frashëri dhe komandantin Neubacher në një nga debatet e shumta që ata kishin. Gjermani u shpreh pak a shumë kështu: kujtojini atij Frashërit se jemi ne që duam që të ekzistojë Shqipëria dhe nuk mund të na vërë Mehdi Frashëri përpara fakteve të kryera dhe nuk mund të veprojë asnjëherë në kundërshtim me interesat gjermane. Këtë shqiptarët duhet ta kenë gjithnjë parasysh.

Për çfarë duhet të krenohemi ne shqiptarët që kemi bërë në ato 14 muaj të pushtimit gjerman?

Po duhet të jemi krenar për rezistenca dhe që arritëm ta rreshtojmë Shqipërinë në anën e duhur të forcave që luftuan kundër ushtrisë gjermane. Mund të themi që është nga rastet e pakta që shqiptarët rreshtohen në krahun e duhur. Imagjinoni që Gjermania është mbajtur gjatë këtyre 14 muajve me shpenzimet e qeverisë shqiptare. Ka një shifër tjetër. Gjermania ka konsumuar 16 për qind të nevojave me kronomin shqiptar në këtë periudhë. Unë kam hasur në kujtime shumë interesante të Eqrem bej Vlorës. Janë kujtimet e një ushtaraku gjerman që flet për një drekë në shtëopinë e Eqrem bej Vlorës.

Në shtëpinë ku sot është ambasada e Vatikanit? Sepse ajo shtëpi ka qenë e Eqrem Libohovës që ia la Eqrem bej Vlorës në vitin 1944 si mik që të banonte aty me familjen meqënëse ishte ministër.

Po besoj se historia ka ndodhur në atë shtëpi. Kujtimet janë shkruar nga një eksponent i lartë i Gjermanisë së pas luftës Rudolf Fogel, i CDU, cili ka qenë oficer i propagandës gjatë Luftës dhe ka një kapitull për Shqipërinë. Janë kujtime të pabotuara dhe nuk janë të njohura. Ai përmend një episod shumë interesant për Eqrem bej Vlorën. Ndërkohë që ky bashkë me një oficer tjetër gjerman ishin për drekë në shtëpinë e Eqrem bej Vlorës. Në bodrumin e kësaj shtëpie pra të Eqrem bej Vlorës ishte i fshehur një oficer britanik i ndërlidhjes. Oficeri britanik ishte takuar rastësisht me oficerin gjerman pas Luftës së Dytë Botërore dhe britaniku i tregoi skenën. Madje edhe faktin që atje në bodrum i kishte shkuar në mendje të dilte, të rrëmbente edhe armët dhe ti vriste të dy gjermanët. Por hoqi dorë nga ky plan. Gjithnjë sipas kujtimeve të tij, Eqrem bej Vlora luante me të dyja portat.

Kur u çlirua Shqipëria? Më 28, 29 apo më 4 dhjetor i sipas historianit Fischer?

Unë më shumë u besoj historianëve shqiptarë se sa atyre të huaj për historinë e Shqipërisë. Nuk ka dyshim që jemi çliruar më 29 nëntor sepse ka dokumente të ushtrisë gjermane që shkruajnë për këtë çështje. Në raportin e datës 30 dhjetor është shkruar se Shkodrën e lëshuam dje. Pra nuk ka diskutime në këtë aspekt. Vlen për tu përmendur lufta për çlirimin e Tiranës sepse ushtria Gjermane nuk kërkonte shkëputje të forcave të atyre që ishin në Greqi dhe atyre në Shqipëri, kështu që edhe pse gjermanët vetë në Tiranë kerkonin të iknin, kjo gjë nuk po bëhej. Ndodhur në këtë situatë mes ushtarëve gjermanë pati shumë problem. U vranë shumë, por edhe u vetëvranë shumë.

Sa ishte numri i ushtarëve gjermanë që vranë veten?

Nga e gjithë shuma e gjermanëve të vrarë të muajit tetor dhe nëntor janë ata që kanë patur viktimat më të mëdha. Kjo ka një arsye se kjo ka qenë periudha më e keqe e ushtrisë gjermane në Shqipëri. Madje shumica e të vrarëve janë në betejën për çlirimin e Tiranës. Ndërsa në muajt e tjerë gjatë këtyre 14 muajve sipas statistikave kemi dy apo tre ushtarë gjermanë të vrarë, në tetor dhe nëntor 1944 numri rritet shumë. Ka një fakt domethënës më datën 16 nëntor 1944, pra vetëm 24 orë përpara se ushtria gjermane të largohej nga Tirana, në parcelën e varrezave të ushtarëve gjermanë bëheshin përsëri varrime. Dhe fakti i dytë është se ka një numër shumë të lartë të ushtarëve gjermanë që kanë vrarë veten vetëm në këto ditë. Shifra rezulton shumë e lartë.

Sa ushtarë gjermanë kanë vrarë veten?

Kjo statistikë është nxjerrë nga kartela sepse personi që kujdesej për ceremoninë pas vdekjes plotësonte një kartelë me të dhëna duke shkruar edhe mënyra e vdekjes. Sipas këtyre kartelave, rezulton se vetëm në dy muaj tetor dhe nëntor 1944 rezulton se kanë vrarë veten mbi 100 ushtarë gjermanë.

Përse kanë vrarë veten?

Duhet theksuar se në Tiranë nuk ka patur forcë të mirëfilltë ushtarake. Kanë qenë pjesë e logjistikës vendkomanda, spitalet, auto-ofiçinat, pra reparte të kësaj natyre. Dhe pikërisht kjo kolonë që erdhi nga Maqedonia. I shërbente përforcimit të këtyre forcave, Nuk përballonin dot atë situatë të rëndë. Urdhri ishte tërheqje, partizanët kishin mbërritur shumë afër Tiranës.