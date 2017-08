Dështon seanca konstituive – Asgjë e re nga Kosova

Dështoi sërish seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e pesta e organizuar për të zgjedhur kryetarin e ri të Parlamentit dhe nënkryetarët.

Në mungesë të koalicionit PAN, kryesuesi i seancës Adem Mikullovci ka ftuar partitë në një takim konsultativ të mëkurën. Ndërkohë, mungesa e koalicionit fitues është kritikuar sërish nga deputetët e pranishëm në këtë seancë.

Me vetëm 55 deputetë të pranishëm dhe në mungesë të koalicionit fitues të zgjedhjeve PAN, ka dështuar sërish seanca e pestë konstituive e Kuvendit të Kosovës.

Kryesuesi i Kuvendit, Adem Mikullovci lajmëroi një pauzë 15-minutëshe që në nisje të seancës, për të parë nëse deputetët e PAN-it dhe minoriteteve do të paraqiteshin në minutat në vijim.

Me rinisjen e seancës, teksa ishte e qartë që koalicioni fitues nuk do të merrte pjesë as në këtë mbledhje, kryesuesi Adem Mikullovci ftoi partitë parlamentare të zhvillojnë një takim konsultativ të mërkurën. Sipas tij, kjo është hera e fundit që partive i bëhet thirrje për konsultë. Ndërkohë, sesioni u kthye në një tryezë bisedimesh të hapura ku secili deputet parashtroi kërkesat dhe shqetësimet lidhur me këtë situatë të krijuar në vend.

Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca e ka konsideruar si absurd bojkotin e PAN-it në një seancë të thirrur nga vetë ata.

Sipas Konjufcës, qeveria e ardhshme është përpara dy alternativave: t’i ketë 81 vota me në krye Vetëvendosjen ose 59 vota me në krye PDK-në.

Ndërkohë, shefi parlamentar i koalicionit LAA, Avdullah Hoti e ka cilësuar fyerje për qytetarët që deputetët nuk marrin pjesë në seancën e thirrur në mënyrë të rregullt nga kryesuesi.

Hoti gjithashtu bëri thirrje për një takim konsultativ mes koalicionit LAA, Vetëvendosjes dhe minioriteteve, për t’i parashtruar Gjykatës Kushtetuese dy çështje: mosprezantimin e kandidatit nga koalicioni fitues dhe çfarë ndodh kur një kandidat i propozuar nuk merr mbështetjen e nevojshme për t’u emëruar.