DJ më i paguar në botë barazon rekordet e Rolling Stones

Calvin Harris ka shënuar numrin e tetë të tij në tabelat e klasifikimeve në Mbretërinë e Bashkuar duke barazuar rekordin e tabelës së Rolling Stone.

DJ më i paguar në botë, i cili sapo ka publikuar këngën më të fundit “Feels” në bashkëpunim me Katy Perry, Pharrell dhe Big Sean, ka rrëzuar Despaciton duke qëndruar në krye të tabelës së kësaj jave.

Kjo do të thotë se tani ai është në të njëjtin nivel me Rolling Stones, Oasis dhe Eminem, të cilët gjithashtu kanë tetë numra secili. Cliff Richard është tani i vetmi artist britanik solo para Calvin, me 14 grafikë për emrin e tij.