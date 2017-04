Donna D’Errico nuk njeh moshë, shfaqet seksi në Malibu

Donna D’Errico shfaqet shumë seksi në Malibu. Aktorja e Baywatch ka veshur një palë rroba banjoje të kuqe të cilat ia tregojnë format e saj trupore në mënyrë perfekte.

49-vjeçarja shfaqet e mrekullueshme dhe duket po e njëjta si 20 vite më parë.

Bukuroshja bjonde po realizonte disa foto, por dihet akoma arsyeja se për çfarë po i bënte. Mendohet se Donna po xhiron disa skena ekstra për filmin Baywatch që do të dalë këtë verë, ku ajo do të luajë së bashku me yjet Zac Efron, The Rock dhe Priyanka Chopra.