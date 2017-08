Drejt Vjeshtës?Meteorologët:Ende jo,por java do ketë rënie temperaturash

Kjo javë do të shoqërohet nga një rënie e lehtë e temperaturave, ndërkohë që reshje shiu nuk do të përjashtohen në zonat malore. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit e Mjedisit, sa i përket temperaturave, të martën dhe të mërkurën parashikohet rënie e lehtë, ndërsa nga data 24 deri më 27 parashikohen rritje të lehta. Duke qenë se ditët me temperatura shumë të larta dhe mungesa e reshjeve për një kohë të gjatë kanë sjellë vështirësi me rezervat ujore, ekspertët rekomandojnë përdorim të kujdesshëm të sasive të ujit.

Muaji Gusht duket se do të mbyllet pa ndryshime të theksuara meteorologjike, ndonëse temperaturat do të pësojnë një rënie të lehtë.

Sipas ekspertëve të Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit e Mjedisit, reshje shiu do të ketë në disa zona të vendit, ndërkohë që në zonat malore mund të ketqë edhe shkarkime atmosferike.

Sipas raportit të bërë publik, pas reshjeve të dendura të shiut që shoqëruan vendin, natën mes të dielës e së hënës, nga e marta deri në të dielën nuk priten reshje, përjashtuar ndonjë reshje të izoluar, kjo më e mundshme në terrenet kodrinore-malore.Në zona shumë të kufizuara reshjet mund të shoqërohen edhe me rrufe.

Sa i përket temperaturave, të martën dhe të mërkurën parashikohet rënie e lehtë, ndërsa nga data 24 deri më 27 parashikohen rritje të lehta.

Ndërsa era, do të fryjë më e fortë gjatë pasdites dhe më e ndjeshme pritet të jetë në bregdet dhe në terrenet e larta malore, ku për momente do t’i kalojë 40km/orë.

Kushtet meterologjike, kryesisht me thatësirë, që kanë shoqëruar rajonin tonë, kanë sjellë vështirësi me rezervat ujore, ku ekspertët rekomandojnë përdorim të kujdesshëm të sasive të ujit, për shkak të përkeqësimit të pritshëm të situatës deri në muajin Shtator.