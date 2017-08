Dua Lipa dhe Pink në betejë të ashpër

Dua Lipa dhe Pink po shkojnë kokë më kokë për të qenë në vendin e parë si artistja më e mirë në numrin e kësaj javë në “Singles Chart”.

Aktualisht kryeson Duapa Lipa me këngën e saj të fundit “New Rules” e cila nga vendi i pestë ka kaluar në vendin e parë. Kënga, pjesë e albumit me titull “Dua Lipa” ashtu edhe siç quhet vetë këngëtarja me origjinë shqiptare, ka kaluar në Top 100 gjatë 5 javëve të fundit.

Menjëherë pas saj është Pink, e cila është në vendin e dytë me këngën e saj të re “What About Us”. Ajo bëri rikthimin e saj të madh të enjten (10 gusht) dhe debutoi në vendin e 83 javën e kaluar, në më pak se 24 orë pas daljes në tregun muzikor.

Gara për numrin 1 do të jetë e hapur deri të premten në grafikun zyrtar dhe do të jetë kënga e parë në krye të tabelës nga një artist solo femër në Mbretërinë e Bashkuar pas pothuajse 2 vitesh. E fundit ishte e Adele, e cila arriti të jetë Numri 1 me këngën Hello në tetor 2015.