Ekonomia pre e krizës politike – Sejko: Tejzgjatja e tensionit politik, pasiguri për ekonominë

Tejzgjatja e tensioneve politike do të sjellë pasiguri në ekonomi dhe frenim të investimeve nga bizneset. Shqetësimi u shpreh Guvernatori, Gent Sejko, pas raportimit vjetor të Bankës së Shqipërisë në Komisionin e Ekonomisë, i cili tha se deri tani nuk vërehen shmangie thelbësore, por nuk përjashtoi mundësitë që kriza politike të ketë ndikim edhe në rënien e rritjes ekonomike. Nisur nga tensionet politike, Banka e Shqipërisë po monitoron parametrat makro-ekonomike.

Ekonomia dhe ecuria e saj do të përballet me të gjitha pasojat e zgjatjes dhe përshkallëzimit të tensioneve politike.

Shqetësimin për pasigurinë që po shfaqet me projektet e investimit të biznesin, e ka shprehur Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko.

Sejko: Ne normalisht do të shikojmë zhvillimet e mëtejshme por nnë parim në rast se ka zgjatje të tensionit politik natyrisht që kjo do të mund të ndikonte në nivelin e investimeve dhe iniciativave. Kryesisht në besimin për konsumatorin dhe në besimin për investimet e kryera.

Nuk jemi në një moment që mund të them një shifër të saktë pasi ne po monitorojmë situatën dhe po shikojmë ndikimin që mund të ketë situata politike. Aktualisht ne nuk kemi ndryshime apo shmangie nga parametrat makro-ekonomikë që ne monitorojmë.

Pra në nivelin e kreditimit, rritjes ekonomike, gjithmonë duke ju referuar shifrave të tre mujorit të parë dhe shifrave të mëpasshme, BSH konstaton se nuk ka shmangie thelbësore. Nëse do ketë një tejzgjatje të tensionit politik natyrisht që kjo do të reflektohet në klimën ekonomike, ne do ta monitorjmë dhe do të publikojmë në raportet tona.

Në raportimin vjetor të Bankës së Shqipërisë në Komisionin e Ekonomisë, Sejko evidentoi dy pengesat kryesore për transmetimin e politikës monetare.

Së pari niveli i lartë i kredive me probleme për të cilin tashmë ka një plan kombëtar dhe së dyti është niveli i lartë i përdorimit të euros në huamarrje.

Treguesit e ndjesisë ekonomike në tremujorin e parë 2017, sipas Guvernatorit rezultojnë në rritje.

Por ai nuk përjashtoi as mundësinë e rishikimit të nivelit të parashikuar për rritjen ekonomike. Deri në fund të muajit prill niveli i kredive me probleme ka zbritur në 17.4%