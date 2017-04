Ekopolitikë – Ekonomi: Janë plotësuar dosjet për 8 investime strategjike

Ministrja e Ekonomisë, Milva Ekonomi e ftuar në “Ekopolitikë” nga Aurora Sulçe në Ora News, thotë se janë plotësuar tetë dosje për investime strategjike.

Ines Muçostepa, kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë thotë se kriza politike do të bëjë që investitorë strategjikë të stepen për të investuar.

Kryeredaktorja e Monitor Ornela Liperi shprehet se në janar dhe në shkurt ka rënë kredia për investime.

Pjesë nga bisedat:

Ekonomi: Kemi një situatë politike ku kriza duket si krizë artificiale sepse pretendimet që ka sot forca politike e djathtë për një qeveri teknike janë të panjohura më parë, ndërkohë që qeveria e ka bërë punën e vet mirë. Nga ana tjetër, futja në një çadër pengon reformimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri.

Për investitorët, reforma në drejtësi është një kusht i penegiciueshëm dhe ne duhet të shkojmë përpara. Edhe nga anketimet që janë bërë qoftë nga biznesi, qoftë nga popullata është mazhorancë. Së treti, nëse flasim për një KQZ që ndryshe nga vendet e tjera nuk drejtohet nga qeveria.

Po të shikojmë investimet strategjike në vend, deri tani janë plotësuar tetë dosje për investime strategjike. Janë investime strategjike që po bëhen në Shqipëri. U la e lirë kontrata që të ndërtohet një kullë në Tiranë.

Muçostepa: Sipërmarrja ka qenë pjesë e tryezave të vazhdueshme dhe i ka kërkuar klasës politike që të gjejë konsensus. Në një moment kur ne nuk kemi krijuar një gjendje ekonomike stabël dhe një rritje ekonomike të kënaqshme, e gjejmë veten në një krizë politike.

Në qoftë se do të mendojmë sipërmarrës të mëdhenj që mund të vijnë, do të ketë një tkurrje. Në shumicën e vendeve, në periudha zgjedhore ka një stepje. Duke parë që konsensusi nuk po arrihet, ndoshta kjo tkurrje më të jetë më e madhe. Mendoj tek investime e reja që mund të vijnë. Nuk mendoj se do të cenohen investimet që janë këtu.

Liperi: Ka një tregues indirekt që ka një stepje të investimeve dhe kjo është normale. Është kredia për ekonominë. Kredia për investime në janar dhe në shkurt ka qenë shumë e ulët dhe nga anketimet tek biznesi është situata politike në vend. Pavarësisht se ka interes për të investuar në turizëm.

Shkodra: Biznesi e sheh realisht politikën si bursë. A ka shtim të investimeve? Ka interes shumë të madh. Tashmë ka emra të mëdhenj që po i ofrohen tregut. Unë them që nëse ka një, dy apo tre investime shumë të mira, unë besoj se nuk do të preken.