Ekopolitikë – Ekonomi: Po punojmë për futjen e industrisë automotive

Ministrja e Ekonomisë, Milva Ekonomi e ftuar në “Ekopolitikë” nga Aurora Sulçe në Ora News, thotë se Shqipëria po punon për të futur industrinë automotive, ndërsa kryeredaktorja e Monitor Ornela Liperi thotë se Maqedonia dhe Serbia janë shumë më përpara në këtë drejtim, çka ka ndikuar në rritjen e eksporteve të tyre.

Pjesë nga biseda:

Ekonomi: Përpjekjet për investime të huaja në Shqipëri do të vazhdojnë që të binden investitorët që Shqipëria është një vend që ofron mundësi. Në 2017 do të vazhdojnë reformat në sektorin e energjisë, bujqësisë dhe turizmit.

Ne kemi shpallur edhe paketën 1 milionë dollarë për investim, që është një paketë për investime në sistemin shëndetësor dhe në shkolla. Unë besoj se ne do të sjellim mundësi që Shqipëria të bëhet vend atraktiv edhe për industri të tjera siç është industria e automotive që vendet fqinje e kanë dhe që ne po përpiqemi ta zhvillojmë.

Liperi: Është e vërtetë që Shqipëria ka rritjen më të lartë në rajon. Për mua me rëndësi është se sa kjo rritje është kthyer në mirëqenie për qytetarët. Në treguesit e ekonomisë reale ne jemi më keq. Prodhimi industrial tek ne është në rënie dhe tek vendet e tjera është në rritje. Serbia dhe Maqedonia kanë ecur shumë me industrinë automative.

Eksportet në 2016 ishin zero dhe vendet e tjera e kishin dyshifrore. Kredia është vendi i vetëm me rritje zero. Një element tjetër është treguesi i kredive të këqija. Shqipëria e ka 18 për qind, më i lartë në rajon.

Ekonomi: Shqipëria ka pasur rritje të vogël dhe të qëndrueshme. Mediana e konsumit të familjeve është rritur nga 2014-2015 është rritur.