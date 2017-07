Ekstradimi – Kroaci, pritet tjetër vendim për Ismail Morinën

Gjyqtari Pero Miloglav në Dubrovnik ka konfirmuar vendimin e kolegëve të tij për rastin e Ismail Morinës, duke deklaruar se vendimi përfundimtar do të merret nga Gjykata Supreme në Zagreb.

Morina, i cili tri vite më parë ngriti dronin me flamurin e Shqipërisë etnike në stadiumin e Beogradit, së shpejti mund të ekstradohet në Serbi.

Vendimi paraprak i ekstradimit është marrë nga Gjykata e Dubrovnikut, por çështja do të shkojë në në një gjykatë më lart, ndërkohë që autoritetet shqiptare i kanë dërguar një sërë kërkesash autoriteteve të Kroacisë për të mos lejuar ekstradimin e tij me pretendimin se do të ketë persekutim politik ndaj 35 vjeçarit.

Nëse Gjykata Supreme refuzon vendimin e Gjykatës së Dubrovnikut, atëherë çështja mund të rishqyrtohet sërish. Gjyqtari shpjegon për “Novosti”, se vendimin përfundimtar i ekstradimit duhet ta marrë ministri i Drejtësisë i Kroacisë, Davor Bosnjakovic.

Lidhur me këtë çështje ka reaguar dhe Ministria e Brendshme, ku në njoftimin për mediat thuhet se Ministri Dritan Demiraj, sapo është njohur me ndalimin e Morinës, ka marrë menjëherë kontakt me ambasadoren kroate në Tiranë dhe i janë venë në dispozicion autoriteteve Kroate dokumentacioni që dëshmon përdorimin politik të kësaj cështje.

Edhe Federate Shqiptare e Futbollit i ka kërkuar institucioneve që të ndërhyjnë brenda kornizës ligjore për të ndaluar ekstradimin e Ismail Morinës në Serbi.

Morina është ndaluar nga autoritetet kroate dhe katër ditë më parë në Gjykatën e Shkallës së Parë të Dubrovnikut togat e zeza kanë vendosur ekstradimin e tij në Serbi.