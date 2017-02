Fiton Juventus, Bardhezinjtë performojnë pozitivisht përballë Inter

Një fitore shumë të rëndësishme ka realizuar Juventus përballe zikaltërve të Interit me rezultatin 1-0.

Goli i Kuadrados ishte thjesht spektakolar, duke iu pergjigjur performancës se kampionëve

Juventusi ka arritur të mposhtë në shtëpi me rezultatin 1-0 Interin në ndeshjen e vlefshme për llogari te javës së 23-të të Serisë A.

Bardhezinjtë kanë qënë dukshëm superiorë në Derbi, duke u dhuruar para tifozëve të tyre një paraqitje mjaft pozitive, edhe pse me vetëm 1 gol të realizuar.

Pjesa e pare ishte fantastike për të dy ekipet me një futboll shumë atraktiv, me raste të pastra.

Atehere kur po mendohej se skuadrat po shkonin ne pushim me rrjeta te papastra. Kuadrado shënon një gol brilat nje gol qe i pergjigjet nivelit të ndeshjes.

“Një silure e Kadrados në minutën e 45-të me një goditje të fuqishme fluturimthi nga jashtë zonës i mjaftoi skuadrës së drejtuar nga Masimiliano Alegri për të siguruar 3 pikët.

Por në këtë ndeshje me kaq ritëm dhe me shume dylufrtime , nuk mund të mungonte kartoni i kuq.

Kështu, Interi e mbylli me 10 lojtarë ndeshjen pas kartonit të kuq të marrë nga Perisiç në minutën e 5-të të shtesës.

Me këtë fitore, Juventusi vazhdon kryesimin e Serisë A me 54 pikë të grumbulluara në 22 ndeshje, ndërkohë që Inter mbetet në vendin e 5-të me 42 pikë.