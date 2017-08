Flori: “Bekuar që të kam dhe je aty gjithmonë për mua”

Kantautori Flori Mumajesi njihet për zërin e tij të mrekullueshëm, si edhe suksesin e jashtëzakonshëm që ka në botën muzikore.

Dhe pikërisht muzika është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së tij, e pandashme. Këngëtari me anë të një postimi në Instagram është shprehur se me muzikën është përqafuar që në dëgjimin e parë dhe ka theksuar se sa i bekuar është që muzika është gjithmonë aty për të.

“Mund të mos kem lindur me këmishe! (me fat) Por një gjë është e sigurt, jam përqafuar me muzikën në dëgjimin e parë…Bekuar që të kam dhe je aty gjithmonë për mua.”