FRPD “revoltë” kundër Rucit? Belind Këlliçi: Nuk do rrimë duarkryq!

Votimi i Gramoz Ruçit si kryetar Kuvendi dhe i Fatmir Xhafajt si ministër i brendshëm, pritet të shoqërohet me protesta. Lajmi bëhet i ditur nga kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, i cili në një intervistë për “Channel One” thotë se, opozita do të ndërmarë një aksion për mosmarrjen e detyrës, nga ana e tyre. Këlliçi ka theksuar se këto dy propozime janë një provokim ndaj të gjithë shqiptarëve që janë përndjekur nga sistemi diktatorial.

Të dy emrat kundërshtohen si ish- funksionarë të regjimit diktatorial.

Këlliçi: “Qershia mbi tortë” ishte emërimi, jo vetëm i Gramoz Ruçit, por edhe i Fatmir Xhafajt, priokurorit dhe hetuesit të periudhës së diktaturës, në pozicionin e ministrit të Brendshëm. Forumi Rinor i Partisë Demorkatike nuk mund të pajtiohet dhe nuk do të pajtohet me këtë vendim. Ju do të shihni dhe aksionin që do të realizohet në kuadër të mosbindjes qytetare ndaj këtij vendimi provokator, të turpshëm dhe të panevojshëm në këtë moment për gjithë Shqipërinë. Çdo qytetar shqiptar duhet të dalë për të protestuar, për veten e tyre dhe të ardhmen

Në intervistën për “Channel One”, Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Belind Kelliçi deklaroi se Gramoz Ruçi dhe Fatmir Xhafaj , të dy personazhet e kundërshtuara, si pjesë e regjimit të Enver Hoxhës, do të kontrollojnë mbi 50 % të pushtetit në Shqipëri.

Këlliçi: Kujtojmë se përveç faktit që, sot kemi të bëjmë me një qeveri që përbëhet nga 11 ministra me portofol, por nga ana tjetër kemi dy superministra që kontrollojnë thuajse gjysmën e qeverisë, tërësisht për nevoja të kontrollit personal dhe të ushtrimit të presionit mbi qeverinë, për të thelluar më tej korrupsionin

Partia Socialiste ka shumicën e vendim-marrjes në Parlament për të votuar Kryetarin e Parlamentit dhe ministrat.