Ftesë online, Më shumë se 1.3 milionë meksikanë iu pëgjigjën pë të marrë pjesë në këtë 15-vjetor

Rubí dhe prindërit e saj, Anaelda dhe Crescencio, bënë një ftesë modeste për të ftuar miqtë dhe familjen për festimin e 15- vjetorit të vajzës së tyre. Ata rregjistruan online një video dhe e bënë publike atë në rrjetet sociale dukë u marrë kështu nga shumë njerëz mbarë botës. Më shumë se 1,3 milionë iu përgjigjën për të marrë pjesë në këtë event kaq të madh.

Rubi ishte një vajzë fatkeqe, e cila vinte nga zonat rurale veriore të Meksikës. Famlja e saj e donte shumë dhe e organizuan këtë festë deri në detaje. Banda të mëdha muzikore, të famshëm të Meksisës, gara me kuaj ishin pjesë e këtij eventi kaq të rëndësishëm për famljen.

Pjesa më e veçantë e mbrëmjes, do të ishte hapja e valles tradiciolane të Meksikës, ku Rubi do të kërcejë bashkë me babin e saj.