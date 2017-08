“Game of Thrones” të çmendur pas serialit edhe në Shqipëri

Ndonëse jemi ende në sezonin veror, për fansat e Game of Thrones tashmë dimri ka ardhur. U desh të kalonin 6 sezone për të provuar që Ned Stark kishte të drejtë kur thoshte se “Dimri po vjen”.

Një botë feudale, ku 7 mbretëri luftojnë për Fronin e Hekurt. Intriga politike, strategji për të goditur armikun, aleanca dhe beteja të përgjakshme ku heronjtë e serialit vdesin papritur.

Më 16 korrik 2017, pas një pritjeje të gjatë, u transmetua ne HBO, episodi i pare i serialit të famshëm Game of Thrones, i cili këtë sezon do te kete vetem 7 episode, ndryshe nga sezonet e meparshme, me nga 10 episode.

“Game of Thrones” është një serial drame-fantazi, prodhuar nga producentët, David Benioff dhe Daniel. Bret. Ëeiss, pati premierën e tij të parë në SHBA më 17 prill 2011, ndërsa sezoni i tij i gjashtë përfundoi më 26 qershor 2016.

Premiera e sezonit të shtatë, arriti të thyejë rekordin e shikueshmërisë, ku 16.1 milionë amerikanë të HBO ndoqën episodin e parë “Dragonstones”, çka tregoi një rritje me 50% krahasuar me premierën e sezonit të 6.

Game of Thrones është seriali televiz më i gjatë dhe më i shtrenjtë në botë. Është një histori epike, e cila përshkruan me fantazi armiqësitë e përgjakshme ndërmjet familjeve, me simbole dhe shpata, beteja apokaliptike ndërmjet njerëzve gjigandë, dragonjve dhe të pavdekshmëve.

Por pas kësaj tabloje fshihet një histori magjepsëse e ambicies, lakmisë, humbjes, tradhtisë dhe ndjekjes së pushtetit.

Me fabula të shumta, ngjarje komplekse, skena erotike dhe dhune, seriali shfaqet në 118 vende në të gjithë botën.

Seriali i famshëm eshte i bazuar ne serinë e romaneve epiko-fantazi “A Song of Ice and Fire” shkruar nga George R. R. Martin, me 58 milionë kopje të shitura në gjithë botën.

Producentët, megjithatë e kanë çuar një hap më tej sagën legjendare, me situata që kapërcejnë faqet e librit.

Një botë feudale, ku pushteti vendoset nga intrigat në kohë paqeje, dhe ndëshkimeve gjatë luftës.

Një komplot i madh politik, pa e ditur se kush do të fitojë apo humb.

Sipas kritikeve dhe historianeve, ngjarjet imagjinare qe zhvillohen në këtë serial, janë të ngjashme me Luftën e Trëndafilave në Angli, ku dy familjet Lancester dhe York luftojnë për pushtet.

Ngjarjet në serialin “Game of Thrones” zhvillohen në dy kontinentet mitike, Ëesteros dhe Essos, ku stinët zgjasin për vite me rradhë dhe përfundojnë në mënyrë të paparashikueshme.

Westeros ka shumë të përbashkëta me Anglinë e shekullit 15, prandaj shumë personazhe janë krahasuar me mbreterit anglezë të asaj kohe.

Shtatë mbretëritë e Ëesteros u bashkuan nën dinastinë e Targaryen nga Aegon I i cili u bë mbreti i parë i të gjithë kontinentit të Westeros, përvec Dornit jugor.

Mbas shumë e shumë vitesh në krye të Shtatë Mbretërive, vjen rebelimi i disa prej shtëpive fisnike me në krye Robert Baratheon, i cili vrau mbretin e fundit Targaryen Aerys II, dhe udhëhoqëi për 15 vite në paqe. Pas vdekjes së tij, nis lufta e pushtetit për Fronin e Hekurt midis shtëpive të mëdha të Ëesteros.

Trashëgimtari i Robertit, 13 vjecari Joffrey, u shpall menjëherë mbret me komplotet e nënës së tij Cercei Lannister. Kur lordi Eddard “Ned” Stark, krahu i djathtë i Mbretit Robert zbuloi se Joffrey dhe vëllezërit e motrat e tij janë produkt i incestit midis Cersei dhe të vëllait të saj binjak Jaime, Eddard u ekzekutua për tradhti.

Nga ana tjetër, vëllezërit e Robertit, Stannis dhe Renly, paraqiten pretendimet e tyre për fronin. Gjatë kësaj periudhe të paqëndrueshme, dy nga shtatë mbretëritë e Ëesteros përpiqen të shkëputen nga Froni i Hekurt.

Djali i madh i Ned Stark, shpallet Mbret i Veriut, ndërsa Balon Greyjoy dëshiron të rimarrë sovranitetin e rajonit të tij, Ishujt e Hekurt.

Historia e dytë i zhvendos ngjarjet në veri të kontinetit Westeros, ku një mur 8000 vjecar akulli i ashtuquajtur thjesht “The Ëall”, mbron Shtatë Mbretëritë nga barbaret dhe Ushtria e Te vdekurve . Në veri të murit, Vëllazëria e vërtetë e Kalorësve të Natës, gjithashtu mbron murin nga ‘Ëildlings” dhe ” Free Folk”, njerëzit që jetojnë në veri të Murit.

Në krye të Kalorësve të Natës qëndron John Snoë, i biri bastard i Ned Stark, i cili bashkohet me Kalorësit e Natës që në moshë të re.

Në lindje të Weateros, në kontinetin Esos, ndodhet Daenerys Targaryen, e bija e mbretit të fundit të Targaryen. Daenerys është martuar nga vëllai i saj më i madh Viserys Targaryen me njëliderin e nje ushtrie barbaresh, Khal Drogo.

Por, ajo shumë shpejt do të bëhet një sundimtare e pavarur, nga lindja historike e 3 dragonjve, të dalë nga vezët që i ishin dhënë asaj dhuratë për dasmën. 3 dragonjtë shumë shpejt, bëhen jo vetëm simbol i gjakut të saj, por edhe i armëve shkatërruese të luftës, me te cilet ia del më në fund të mbërrijë së bashku me 3 dragonjtë e saj në Dragonstone.

“Game of Thrones” ka bërë për vete miliona admirues ne mbare boten dhe padyshim edhe ne Shqiperi.

Shumë prej fansave të këtij seriali i gjejmë të bashkuar ne grupin në FB, Game of Thrones-Albania, aty ku diskutohet dhe jepen mendime mbi ngjarjet dhe personazhet e serialit.

Përveç diskutimeve ne Fb, te pasionuarit pas Game of Thrones, preferojnë t’i shohin sëbashku episodet e tij, për të ndarë me njeri-tjetrin emocionet dhe përshtypjet. Çdo të hene ato mblidhen sëbashku në mbremje në atë qe ato e quajnë Viewing Night.

Të tjerë admirues te Game Of Thrones, preferojnë ta ndjekin atë nëpër baret e kryeqytetit, ku mbrëmjet e të hënave i dedikohen personazheve te Westeros.

Por perse ky serial pëlqehet kaq shumë?

Gazetarja Xhoi Zajmi thotë: Është një realizim kinematograf i mrekullueshëm, vende fantastike xhirimi por dhe një kastë fantastike. Për më tepër ka tema aktuale por dhe fantazi

Gazetari Klodian Tomorri thotë: Është një serial i jashtëzakonshëm i cili ka një histori fantastike, dhe një kastë të mrekullueshme aktorësh dhe shumë filozofi brenda

Falisa Salihasi shprehet: Është një serial i krijuar në detaje dhe të mbërthen në çdo moment dhe të nxit të mos lësh pa e parë serialin tjetër.

Aktori Alban Bogdo thotë: Është më i mirë se çdo serial tjetër që jepet në botë e aq më tepër në Shqipëri. E kam parë 21 herë nga fillimi deri në fund.

“Game of Thrones” një sagë historike

“Game of Thrones” ka një kast të larmishëm aktoresh, ku secili prej tyre bën lojën e tij për të arritur atë që do.

“Game of Thrones” një sagë historike që ka në qendër konfliktin human dhe luftën mes së mirës dhe të keqes.

Një diversitet karakteresh femërore që mundohen të mbijetojnë në një botë totalisht mashkullore dhe brutale. Femra që përdoren fizikisht deri te ato që kanë pushtetin e gjithë qeverisjes së 7 mbretërive.

Shfaqja të bën vizualisht vartëse deri në pikën që nuk mund të largohesh më.

Vdekje, dhimbje, agoni, padrejtësi, përdhunime, luftë, dhunë, lotë, tragjedi, tradhti, brutalitet dhe cmenduri.

Një shfaqje epike që vështirë se mund ta lësh pa parë, një botë që ndihet si reale, magjike dhe thellësisht tërheqëse me momente kulmore qe te mbeten ne mendje

Ndryshe nga shumica e serialeve televizive, ngjarjet ecin relativisht ngadalë.

Regjizorët marrin kohën e tyre, ndërtojnë tensione dhe krijojnë një botë bindëse mbushur me karaktere interesante, mes të cilëve është e vështirë të përzgjedhesh.

Tyrion Lannister ose i njohur ndryshe si “Dwarf of Casterly Rock”është padyshim karakteri më i dashur dhe popullor në GOT.

Një pijanec që kalonte shumicën e kohes me prostituta, që të linte të mendoje se nuk do ta kishte të gjatë në botën e Game of Thrones.

Por me zgjuarsinë e e tij ai arriti të mbijetonte në disa raste rreziku. U dënua me vdekje nga i ati i tij por u shpëtua nga i vellai Jamie për t’u bërë më vone krahu i djathte i Danerys Targeryan.

Kit Harington si Jon Snow

Jon Snow “Bastard ofWinterfell” , Lord commander of night ëatch, King in the North. U betua ne vellazerine e Night Watch per te ruajtur murin nga kercenimet qe vinin ne veri te tij. Luftoi me ushtrine e Night King dhe ishte i pari qe vrau njerin prej tyre. Pas rimarjes se Ëinterfellit mori statusin “king in the north, Mbret i Veriut.

Emilia Clarke si Daenerys Targarien

Daenerys Targarien, princeshe e Shtepise Targaryen, nena e dragonjve dhe pretendente per Fronin e Hekurt. Ka kaluar shume peripeci per te arritur aty ku eshte sot, me ndihmen e miqve te saj si Jorah Mormont, Barristan Selmy, dhe Tyrion Lannister. Jetonte ne kontinentin Essos, bashke me 3 dragonjte e saj, aty ku cliroi njerezit nga skllaveria dhe formoi ushtrine e saj, me te cilen me ne fund arriti ne Dragonstone.

Aiden Gillen si Littlefinger

Littlefinger, lord i një shtëpie të vogel, i etur për pushtet. Bashke me Lisa Aryn Helmuan Jon Arryn krahun e djathtë të mbretit Robert Baratheon, vdekje qe u pasua nga luftërat dhe vdekjet e shumta, mes të cilëve edhe ekzekutimi i Ned Stark.

Littlefinger është më shumë se mjeshtri që fshihet pas gjithë shfaqjes. Ai tërheq vëmendjen, por nuk lë që të kuptohen qëllimet e tij të vërteta. Vështirë se mund te kuptosh cila do të jetë lëvizja e tij e ardhshme. Ai donte Catelyn, por tradhtoi Ned. Ndihmoi Sansën të largohej nga robëria në King’s Land, por e dërgoi atë te Ramsey Bolton. Tashmë ka hedhur sytë nga Sansa dhe John Snoë.

Conleth Hill si Lord Varys

Lord Varys ose i njohur ndryshe si “spider”, i ka shërbyer 3 mbretërve të fundit përveç Cerseit Lannister, ndërsa tani i shërben Danerys Targaryen. Ashtu si Littlefinger, është e vështirë të përcaktohen motivet e vërteta të Varys. Nje rol sfidues per shkak të së kaluares misterioze, zogjve dhe motiveve po misterioze, por që luhet me shumë lehtësi nga Varys.

Maisie Williams si Arya Stark

Maisie Ëilliams është një nga fëmijët aktorë më impresionues në GOT si dhe një nga aktoret më mbresëlënëse në serial. Ajo luajti rolin e Arya Stark kur ishte 12 vjeç dhe ne e kemi parë atë të rritet si një qenie njerëzore dhe një aktore serioze. Që ne sezonin e parë Maisie ka luajtur bindshëm rolin e një vajze e cila donte një jetë te ndryshme nga ajo që pritej prej saj. Një vrasëse e rrezikshme e betuar per tu hakmarrë ndaj familjes së saj. Ajo ka aktruar midis aktorëve më të mirë në serial si Ned Stark, Tyëin Lannister dhe The Hound.

Lena Headey si Cersei Lannister

Cersei Lannister, një nga rolet më sfiduese në të gjithë serialin. Mbreteresha Cersei aq narcize sa për të zënë dashnor pasqyrimin e saj, vëllain binjak Jaime, dhe për të bërë fëmijë me të. Gjë që shpërthen një sërë ngjarjesh shkatërruese, mes të cilave një luftë civile që shkatërron Ëesterosin. Ajo është një nga mëkataret më të pamëshirshme e etur për pushtet.

Muzika e Game of Thrones ne shqip

Kur flitet per Game of Thrones, nuk mund te mos ndalesh tek nje element shumë i rëndësishëm siç është muzika. Kolona zanore e Game of Thrones, e kompozuar nga Ramin Djaëadi është ajo çka e identifikon këtë serial.

Një muzike instrumentale, e luajtur nga shumë orkestra të medha në mbarë botën.

Të frymezuar prej saj, të rinjtë e Ansamblit Shqiponja në Tuz të Malit të Zi, performuan në një nga koncertet e tyre, me instrumente tradicionale shqiptare, kolonën zanore të serialit.

Agron Pllumaj, udhëqesi muzikor i Ansamblit Shqiponja, na tregon se si i lindi ideja për të performuar kolonen zanore te Game of Thrones me motive folklorike.

Agron Pllumaj: Ideja lindi tre vite më parë kur në youtube kërkoja muzikë filmash. Aty dëgjova Game of Thrones

Por z. Pllumaj na rrëfen se bashkë me vëllanë e tij Anton Pllumaj, po punojnë edhe për realizimin e një videoklipi, me muzikën e Game of Thrones.

“Game of Thrones” është vlerësuar me çmimet Emmy si”Seriali më i mirë”, “skenari më i mirë” dhe “regjia më e mirë” dhe ka hyrë në histori në rekordin e serialit televiziv që ka marrë më tepër çmime, duke grumbulluar në 6 sezonet e tij plot 38 të tilla.

Por kush do të triumfojë në fund dhe kush do të ulet në Fronin e Hekurt? Duhet të presim dimrin e 2018-ës për të marrë përgjigje…