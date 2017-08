Gjendet trupi pa kokë i gazetares suedeze

Një bust pa kokë i gjetur në ujërat e Danimarkës është identifikuar si gazetarja suedeze Kim Wall.

Policia daneze deklaroi se ADN-ja e bustit përputhej me atë të marrë nga krëhëri dhe furça e dhëmbëve të përdorura nga gazetarja.

Sipas kreut të hetimit Jens Moller Jensen, mbi bust ishte vendosur metal në një përpjekje të dukshme për të mos e lënë të lundronte në sipërfaqe.

Gazetarja suedeze Kim Wall u pa e gjallë për herë të fundit në 10 gusht, teksa ajo u nis në një udhëtim me nëndetëse me krijuesin e këtij mjeti, Peter Madsen, për një artikull që ajo do të shkruante për të.

Partneri i Wall raportoi se ajo nuk ishte kthyer nga udhëtimi, ndërkohë që disa orë pas fillimit të kërkimit për gazetaren, nëndetësja u fundos.

Madsen fillimisht deklaroi se ai e kishte zbritur Wall në afërsi të Kopenhagenit, ndërsa më pas tha se ajo kishte vdekur në një aksident dhe ai e kishte “varrosur” në det. Ai ka deklaruar se është i pafajshëm në një seancë gjyqësore me dyer të mbyllura.

Policia daneze beson se nëndetësja 40-tonëshe është fundosur qëllimisht nga Madsen. Ata kanë gjetur gjurmë gjaku brenda mjetit që janë përputhur me ADN e Wall.

Kreu i hetimit Jensen nuk ka dhënë komente mbi shkakun e vdekjes së gazetares, por tha se aktualisht po kryhet një ekzaminim post-mortem, ndërkohë që policia vijon të kërkojë pjesët e mbetura të trupit të saj.

30-vjeçarja Kim Wall ishte një gazetare e pavarur, shkrimet e të cilës ishin publikuar në The Guardian, New York Times e South China Morning Post.