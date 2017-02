Grabitja – U vodhën 8 thasë me para, por Banka ia beson sërish valutën “Jaguarit”

Një ditë më parë u vodhën 8 thasë me para. Dy makinave të improvizuara si të blinduara të kompanisë së sigurisë private “Jaguar”, që transportonin paratë e një banke të nivelit të dytë, iu zu pritë nga persona të armatosur dhe me maska në rrugën për në aeroportin “Nënë Tereza”.

Sot kjo bankë e nivelit të dytë ka lëvizur sërish shuma me para me eskortë të kësaj shoqërie private edhe pse kësaj të fundit i ishte hequr licenca.

Policia ka urdhëruar ndalimin dhe kthimin mbrapsht

Altin Qato: “Sot në datën 10 Shkurt 2017, megjithë ngjarjen e ndodhur dje, përsëri banka ka shoqëruar vlera monetare me shoqërinë SHPSF “Jaguar”, e cila nuk plotëson kriteret dhe i është hequr çertifikata. Policia e Shtetit, menjëhere ka marrë masa për bllokimin e kësaj eskorte dhe kthimin përsëri në Bankë.

Qato akuzoi bankat se lidhin kontrata abuzive me shoqëritë private të sigurisë.

Altin Qato: “Bankat lidhin kontrata abuzive me shoqëritë private të sigurisë fizike me cmime jashë kritereve ligjore dhe nuk marrin për bazë rritjen e parametrave të sigurisë por vetëm në uljen e kostos së tyre”

Kontroll te gjitha shoqerive te sigurise fizike

Altin Qato: “Me urdhër të drejtorit të policisë së shtetit është ngritur një grup pune me qëllim inspektimin dhe kontrollin e të gjithë shoqërive private të sigurisë fizike që veprojnë në republikën e Shqipërisë. Për ato shoqëri që do të kenë mangësi e shkelje propozohet heqja e licencës së tyre”

92 shoqeri private ruajne bankat e nivelit te dyte

Ruajtja dhe sigurimi i 469 degëve dhe filialeve të Bankave të Nivelit të Dytë në të gjithë vendin, bëhet nga 92 SHPSF, me 469 punonjës të cilat kryejnë shërbim vetëm turni i parë dhe për kohën tjetër, ruhen dhe sigurohen me anë të sistemeve të alarmit.

Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare bëhet nga 23 SHPSF, me 501 punonjës shërbimi të çertifikuar, të pajisur me 336 armë, dhe me 103 mjete të blinduara.

Policia e shtetit i kujton se “Me miratimin dhe hyrjen ne fuqi edhe të ligjit “Për masat shtesë të sigurisë”, Bankat dhe SHPSF-të duhet t’i përgjigjen detyrimeve të përcaktuara në ligj dhe aktet normative në zbatim të tij.

Mësohet se Policia e Shtetit në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, Shoqatën e Bankave, po punojnë për përmirësimin e kuadrit ligjor ekzistues, në lidhje me sigurimin e objekteve bankare, kategorizimin e niveleve të mjeteve të blinduara, trajnimin e personelit të shërbimit SHPSF dhe detyrat dhe përgjegjësitë e gjithë subjekteve të përfshira.