Hetimet – Itali, pas aksidentit tragjik shqiptarët braktisën makinën u fshehën

Zbardhen detaje të reja të aksidentit tragjik me tre të vdekur në Bari të Italisë i cili u shkaktua nga një 22 vjeçar shqiptar.

Makina në të cilën udhëtonte i riu së bashku me një shqiptar tjetër u përplas me një makinë që kishte para, me të cilën po udhëtonin 3 viktimat.

Nga përplasja makina e tyre ka dalë nga rruga e ka marrë flakë duke shkaktuar vdekjen tragjike të tre personave që udhëtonin në makinë, dy gra dhe një burrë.

Hetimet e para të policisë flasin se shqiptarët pas aksidentit të shënuar rreth orës 3.40 të mëngjesit disa kilometra në veri të Barit, janë fshehur dhe kanë braktisur makinën, tip Fiat Stilo.

Ndaj 22 vjeçarit, identiteti i të cilit ende nuk bëhet i ditur është ngritur akuza e vrasjes së shumëfishtë rrugore.

Ai së bashku me shqiptarin tjetër janë të shtruar në spitalin Barleta të Italisë për të marrë mjekimin e duhur.

Hetimet e para flasin se makina me të cilën udhëtonin dy shqiptarët ishte me shpejtësi mjaf të lartë dhe se testi i alkoolit ka vërtetuar se 22 vjeçari po ngiste makinën në gjëndje të dehur

Hetimet po kryen nga Policia rrugore e Barit nën koordinimin e Prokurorisë së Tranit.