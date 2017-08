Hetimet – Sulmet në Spanjë: 14 të vdekur. Në kërkim shoferi i furgonit, 18-vjeçar

Policia spanjolle thotë se drejtuesi i furgonit i cili shkaktoi 14 të vdekur dhe dhjetra të plagosur në sheshin Las Ramblas është një 18 vjeçar i identifikuar si Moussa Oukabir.

Ndërkaq, Driss Oukabir, emri i të cilit u shfaq në dokumentat e përdorura për të marrë me qira furgonin që kreu sulmin në rrugë, është vetëdorëzuar në polici. Ai pretendon se nuk është i lidhur me ngjarjen.

Sipas të dyshuarit, dokumentet e identifikimit janë vjedhur nga vëllai i tij më i vogël Moussa Oukabir, 18 vjeç, që tashmë është shpallur në kërkim. Policia spanjolle raporton se një person i katërt është arrestuar si i dyshuar.

Ora 1:50: Arrestohet personi i katërt

Ora 1:48: Identifikohet viktima e tretë

El Pais raporton se Francisco Lopez Rodriguez, 57 vjec është viktima e parë nga Spanja. Gruaja e tij është në gjendje të rëndë prej dëmtimeve që mori nga sulmi.

Ora 12: 46 Shkon ne 14 numri i te vrarëve

Shkon në 14 numri i viktimave nga sulmet terroriste në Spanjë. Një grua humbi jetën pas plagëve të marra nga sulmi në Cambrils konfirmon shërbimet e emergjencës katalanase.

RTVE ka publikuar foto të autorit të sulmit.

I dyshuari si drejtuesi i furgonit qe shkaktoi vdekjen e 13 personave

Ora 12:32: Identifikohet viktima e dyte

Autoritetet belge kanë identifikuar viktimën e dytë, Elke Vanbockrijck nga Tongeren. 44-vjecarja ishte turiste me djemtë dhe bashkëshortin.

Ora 11:55: Identifikohet viktima e pare

Është zbuluar identiteti i viktimës së parë. Sipas kompanisë ‘Tom’s Hardware’ Bruno Gulotta ishte turist që kishte shkuar për pushime me partneren dhe dy fëmijët.

Ora 11:00 Kush jane te arrestuarit?

Deri tani pas sulmeve në Barcelonë dhe Cambrils, policia spanjolle ka arrestuar tre persona. Sipas të përditshmes spanjolle El Pais që citon të dhënat e siguruara nga shefi i policisë Josep Lluis Trapero, i pari ndër të arrestuarit është me origjinë marokene. Ai u kap në Las Ramblas ditën e enjte.

Ndërkohë, i arrestuari i dytë është një spanjoll nga qyteti autonom i Melilla-s. Ky i fundit u arrestua në komunën Alcanar në provincën e Tarragona-s, aty ku të mërkurën, një shpërthim shkatërroi një shtëpi. Të dy të arrestuarit kanë lidhje me atentatin, por autoritetet thonë se asnjëri prej tyre nuk ishte autori direkt. Një person i tretë është arrestuar të premten në mëngjes në qytetin katalan të Ripoll, por nuk dihet ende kombësia e tij apo të tjera të dhëna.

Ora 09:10 Arrestohet personi i trete

Një person i tretë është arrestuar për sulmet në Barcelonë dhe në Cambrils.

Policia deklaron se i dyshuari është arrestuar në Ripoll, 96 km në veri të Barcelonës, aty ku u arrestua dhe njëri prej dy të arrestuarve, Driss Oukabir gjatë ditës së djeshme.

Spanja është tronditur nga sulmet terroriste. Policia katalanase ka njoftuar se ‘terroristët’ e vdekur në Cambrils, sulmi me furgon në Barcelonë, ku mbetën të vdekur 13 persona dhe 100 u vranë dhe shpërthimi në një shtëpi në Alcanar ku mbeti i vdekur një person janë të lidhura me njëra-tjetrën.

Policia e quan sulm terrorist ndërsa autori kryesor i krimit, drejtuesi i makinës që u përplas me turmën, është ende në kërkim.

I ashtuquajturi Shteti Islamik ka marrë përsipër sulmin në sheshin Las Ramblas, një zonë tepër e frekuentuar nga turistët.

Ora 09:05 Viktima më e vogël është një vajzë 3 vjecare

Viktima më e vogël e sulmit në Barcelonë është një vajzë vetëm 3 vjeçe. Një tjetër në moshën 6 vjeçare ndodhet në gjëndje të rëndë në spital.

Shtetas nga 24 shtete të ndryshme të botës janë mes 13 të vdekurve dhe mbi 100 të plagosurve në sulmet e ndodhura në bulevardin Las Ramblas bën të ditur policia spanjolle.

Tre prej viktimave mendohet se janë gjermanë. Ministri i Jashtëm belg ka konfirmuar se një prej viktimave është belg.

Franca nga ana e saj thotë se janë 26 shtetas të saj të plagosur, dhe 11 prej tyre janë rëndë.

Mes të plagosurve janë dhe katër shtetas australianë, tre nga Holanda, një grua e dy fëmijët e saj nga Greqia, si dhe një shtetas nga Hong Kongu dhe një amerikan.

Mijëra njerëz mblidhen në shesh, një minutë heshtje në nder të viktimave Policia ndërhyn në kohë për sulmin e dytë, vriten 5 të dyshuar