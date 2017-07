Honolulu – Ligj i ri, në tetor vendosen gjoba për përdorimin e celularëve në rrugë

Një ligj i ri do të vihet në zbatim gjatë tetorit në Honolulu duke vënë gjoba për të gjithë ata që përdorin pajisje elektronike kur kalojnë rrugën.

Të enjten, kryetari i bashkisë Kirk Caldëell mbajti një konferencë shtypi në një nga kryqëzimet më të ngarkuara të qytetit ku tha se masa ndëshkuese është një kujtesë për njerëzit që nuk njohin bukuritë e qytetit.

Ai bëri të qartë se gjobat do të variojnë nga 15-35$ për shkeljen e parë, 35-75$ për të dytën duke arritur deri në 99$ për të tretën.

Në rast se personat do të jenë duke telefonuar policinë ose ambulancën, rasti nuk do të gjykohet. Ligji do të vihet zbatim në 25 tetor dhe përfshin të gjithë ata që do ti kenë sytë në celular duke dërguar një mesazh, në laptop, kamerë apo duke luajtur me lojëra.

Shteti i Hawaii gjobit gjithashtu edhe ata që përdorin pajisje elektronike kur janë duke i dhënë makinës. Pati komente pozitive dhe negative për këtë vendim, por Reuters ka treguar disa statistika ku duket se numri i personave që morën plagë nga incidente të tilla gjatë 2000-2011 arrin deri në 11.100.