Humbja e Marvi Mihalit – Vrasja për një celular, Babai i autorit: Situata mes familjeve e nxehtë

Gjykata e Tiranës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 4 të arrestuarit të cilët janë përfshirë në vrasjen me thikë të Marvi Mihalit, për një karikues celulari.

Në burg u la autori kyresor i vrasjes Eugen Bitraj dhe bashkëpunetoret e tij, Devij Bitraj, Kridens dhe Marsel Alla, ndërsa policia nuk ka gjetur ende armën e krimit thikë.

Ndërkohë pritet të sqarohet nëse të rinjtë kanë pasur më parë konflikte dhe neë kanë qenë nën efektin e drogës apo jo.

Përpara nisjes së seancës babai i Eugen Bitrajt, autorit të dyshuar të vrasjes së 22-vjeçarit, Marvi Mihali në Tiranë i ka shprehur ngushëllime familjes Mihali për vdekjen e djalit të tyre.

Në një deklaratë për mediat, babai i Eugenit është shprehur i frikësuar nga hakmarrja, duke thënë se situata është e tensionuar.

“Fjalët e para për këtë situatë është vështirë ti gjesh. I shpreh ngushëllime familjes Mihali. Do kisha dëshirë mos isha prind i asnjë rasti i kësaj ngjarje. Por jam prind dhe i shpreh keqardhje, familjes, nënës, babait të gjithë të afërmëve të tij. I them familjes Mihali nëpërmjet jush që kalamajt bënë një gjë të keqe, ne mos bëhemi si kalamajt dhe të gjejmë forcë të reagojmë pozitivisht. Kjo është një ngjarje që ska kuptim. Ne nuk kemi mundësi të takohemi, situata është shumë e nxehtë. Jemi në kërkim të gjejmë një mik të përbashkët që të marrë masa dhe të na drejtojë drejt zgjidhjes”, u shpreh babai i Eugenit.

Ne foto 4 autorët në gjykatë

Si ndodhi ngjarja

Gjithçka ka nisur pas një konflikti mes 22 vjeçarit dhe shtetasit Dejvi Bitraj 19 vjeçar. Mësohet se shkak i nisjes së sherrit ka qenë një celuar i blerë nga viktima dhe nuk i punonte karikuesi dhe kishte probleme me disa aplikacione.

Policia në zbardhjen e ngjarjes bëri të ditur se 19 vjeçarit i kanë ardhur në ndihmë kushërinjtë e tij Eugen Bitraj 24 vjeç, Kridens Alla 19 vjeç si dhe Marsel Alla 23 vjeç të tre banues në Tiranë.

Gjatë konfliktit policia bën të ditur se ka qenë shtetasi me inicialet E.B i cili ka goditur me thikë 22 vjeçarin. Mësohet se prej kalimtarëve të çastit ai është dërguar me urgjencë në spitalin ushtarak. Por pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të mjekëve i riu nuk ka mundur ti mbijetojë plagëve të marra, duke ndrruar jetë dy orë pas goditjes së marrë.

Njoftimi i policisë-Më datë 31.07.2017, rreth orës 23.30 në rrugën ” Gjin Bue Shpata”, shtetasi M.M., 22 vjeç është konfliktuar për motive të dobëta me shtetasin D.B., 19 vjeç. Në ndihmë të shtetasit D.B, ka ardhur kushëriri i tij shtetasi E. B., së bashku me shtetasit K. A., dhe M.A. Gjatë konfliktit shtetasi E. B., ka nxjerrë thikën dhe ka goditur shtetasin M. M., i cili për pasojë ka gjetur vdekjen në spital.