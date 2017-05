Integrimi në Ballkan, si parakusht për anëtarësimin në BE

Përfaqësuesit e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor (BB) (nga ministritë përgjegjëse për punën, arsimin, tregtinë, investimet, axhendën dixhitale, punët e jashtme si dhe përfaqësuesit e kryeministrave) u mblodhën sot në Sarajevë për të identifikuar nismat e përbashkëta të integrimit ekonomik dhe fushat prioritare që mund të paraqiten në Samitin e Ballkanit Perëndimor në Trieste të Italisë më 12 korrik 2017.

Goran Svilanoviç, Sekretari i Përgjithshëm i RCC theksoi rëndësinë dhe kompleksitetin e rezultatit të pritur të takimit. Duke iu drejtuar pjesëmarrësve të seminarit, Svilanoviç theksoi se sfidat e tanishme duke përfshirë etapat e ndryshme të pranimit në BE të Ballkanit Perëndimor, sfondin politik mund të shihen si mundësi për të avancuar bashkëpunimin rajonal dhe përmirësimin e situatës ekonomike të ccdo vendi.

“Nuk ka dyshim se prioritetet e rajonit tonë duhet të nxisin dhe formësojnë procesin, të përcaktojnë dinamikën dhe formatin e saj. Ulja e çmimit për roamingut, përparimi në lehtësimin e tregtisë dhe transportit, rritja e bashkëpunimit rajonal mes sektorit privat, puna drejt ndërtimit të një oferte turistike rajonale, etj janë ndër shumë fusha që dëshmojnë se ka një vlerë të shtuar përpjekjet e përbashkëta. Niveli i gatishmërisë dhe ambicies tuaj do të përcaktojë formatin dhe angazhimet e Konkluzioneve të Samitit të Triestes “, tha Svilanoviç, duke theksuar gatishmërinë e KBR (Këshillit Bashkëpunimit Rajonal) për të ofruar ekspertizë dhe për të mbledhur kapacitete për të përgatitur një plan veprimi që në të vërtetë mund të lehtësojë mobilizimin e përpjekjeve dhe sigurimin e ndikimit politik në nivelin më të lartë.

Takimi është një vazhdim i takimit të gjashtë kryeministrave të Ballkanit Perëndimor në Sarajevë më 16 mars 2017, ku ata riafirmuan angazhimet e tyre dhe përcaktuan udhëzimet për përgatitjet për Samitin e 2017 të mikpritur nga Italia, duke njohur nevojën për të bashkuar forcat si një rajon.

Bernard Brunet, Udhëheqës i Njësisë pranë Drejtorisë së KE, tha se Komisioni Evropian mbështet përpjekjet e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor për të thelluar integrimin ekonomik rajonal.

“Kjo mund të përfshijë qarkullimin e mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, qarkullimin e lirë të fuqisë punëtore të kualifikuar, një qasje të përbashkët digjitale dhe një hapësirë ​​investimi dinamike, pasi ato janë të gjitha gurët kryesorë të procesit të pranimit në BE. Komisioni Evropian shpreson që plani ambicioz i veprimit të miratohet në Samitin e ardhshëm të Triestes. ”

Duke iu bashkuar CEFTA dhjetë vjet më parë, rajoni i Ballkanit Perëndimor ka përfituar shumë, tha Stanimir Vukicevic, ambasadori i Serbisë, në zyrën e CEFTA , në Bosnje dhe Herzegovinë, duke shtuar se ka ende shumë hapësirë ​​për përmirësim, pasi ka ende potenciale të pashfrytëzuara për tregtinë në rajon.

“Për këtë qëllim, ne në CEFTA shpresojmë që ky cikël i përpjekjeve të shtuara të bashkëpunimit rajonal do të rezultojë në zbatimin e shpejtë të protokolleve shtesë për lehtësimin e tregtisë dhe liberalizimin e tregtisë në shërbime, pasi tregu CEFTA përbën një grup të konsiderueshëm prej rreth 20 milionë konsumatorësh”.

Samiti i Parisit 2016 dha një hartë të rëndësishme për të forcuar më tej bashkëpunimin rajonal, rritjen e koherencës dhe thellimin e integrimit të nxitur nga një perspektivë e qartë e pranimit në BE. Samiti i ardhshëm i Triestes do të mbështetet në përparimin e bërë drejt integrimit ekonomik rajonal për të shpejtuar procesin e pranimit në BE.

Ky seminar teknik, i paraparë si një hap përgatitor drejt takimeve të nivelit të lartë që duhet të ndiqet përpara Samitit të Triestes, u organizua dhe u mbështet nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC), Shoqata e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe Komisioni Europian (KE).