Ish futbollisti i Barcelonës, Neymar u bë lojtari më i shtrenjtë në botë me transferimin tek PSG.

Ai u pagua me një shumë prej 222 milion eurosh.

Pas transferimit të tij, motra e futbollistit, Rafaela ka postuar një foto në instagram me shkrimin, ‘Kudo që të shkosh ne jemi me ty’.

Më pas Rafaella ka postuar edhe një foto të sajën në Francë tek kulla ‘Eiffel’.