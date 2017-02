Ja dokumenti i dënimit me burg të përjetshëm i babait të kryeprokurorit Llalla

Në kulmin e debatit dhe akuzave të ndërsjellta mes Prokurorit të Përgjithshëm, Adriatik Llalla dhe ambasadorit të SHBA-ve, Donald Lu, studiuesi Xhafer Sadiku ka publikuar një dokument të një gjyqi ku mes të dënuarve është dhe Xhemal Llalla, babai i kryeprokurorit aktual, i dënuar me burgim të përjetshëm me akuzën se synonte të rrëzonte regjimin komunist, informon Ora News

Bëhet fjalë për një vendim të datës 15 dhjetor 1947, në kinema “Labinoti” në Elbasan ku përfundoi gjykimi i 15 të arrestuarëve, të cilët ishin:

1-Zija Luniku,

2- Fadil Gurmani,

3- Xhaferr Miraku,

4- Mahmut Maci,

5- Sabri Baholli,

6- Xhemal Llalla,

7- Veniamin Dashi,

8- Osman Duduci,

9- Seit Kuqi,

10- Qemal Hoxha,

11- Qamil Bylykbashi,

12- Mehmet Haxhihasani,

13- Ibrahim Plaka,

14- Virtyt Gjylbega

15- Refat Haka

Dënimet e dhëna:

• Zija Luniku, Fadil Gurmani, Xhaferr Miraku dhe Mahmut Maçi, me vdekje;

• Xhemal Llalla e Sabri Baholli, me burgim të përjetshëm;

• Veniamin Dashi e Osman Duduci, me nga 20 vjet;

• Seit Kuqi me 15 vjet;

• Qemal Hoxha e Qamil Bylykbashi, me nga 10 vjet;

• Mehmet Haxhihasani e Ibrahim Plaka, me nga 7 vjet;

• Virtyt Gjylbega me 5 vjet;

• Refat Haka me 3 vjet burg.

Në vendim thuhet se “përfundimisht qëllim i kësaj organizate terroriste ka qenë rrëzimi i pushtetit popullor dhe ta bënin vendin fushë për ndërhyrjen e të huajve”

Vendimi, përmbante edhe konfiskimin e pasurisë dhe humbjen e të drejtës politike e civile.

Kështu, të dënuarit me vdekje humbisnin në mënyrë të përhershme të drejtat politike e civile.

Të dënuarit me burgim të përjetshëm, humbisnin të drejtat politike e civile për aq kohë;

Veniamin Dashi, Osman Duduci, Seit Kuqi, Qemal Hoxha, Qamil Bylykbashi, Mehmet Haxhihasani e Ibrahim Plaka, humbisnin të drejtat politike e civile për 5 vjet, ndrësa Virtyt Gjylbega për 3 vjet.

Në një intervistë të dhjetorit 2012 për Blendi Fevziun, Llalla deklaronte atëherë se gjyshi i tij ishte pushkatuar në vitin 1947. I ati fillimisht ishte dënuar me pushkatim më pas kishte kaluar në burgim të përjetshëm dhe kishte bërë 10- 15 vite burgim. Familja e tij u internua për dhjetra vite në kampe të ndryshme në Tepelenë, Berat.

Xhemal Llalla mban titullin “Qytetar Nderi” i Gramshit