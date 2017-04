Jennifer Lopez ka sjellë binjakët e saj 9-vjeçarë Max dhe Emme në emisionin e Ellen, ku ka qënë e ftuar.

Fëmijët hynë në studio me në sfond këngën e nënës së tyre, hitin e 2002, “Jenny from the block”. Emme, të cilën e ëma e thërret “Lulu” ulet në prehërin e të ëmës, ndërsa Max, fshihet pas kolltukut.