Juventusi afron Matuidi, Arrihet akordi për 20 mln euro, francezi vishet bardhezi

Blaise Matuidi është një futbollist i Juventusit. Bisedimet mes klubit bardhezi dhe PSG janë konkluduar me sukses dhe lojtari tashmë mund të konsiderohet si përforcimi më i fundit i kampionëve të Italisë. Klubi parizien e vlerësonte kartonin e mesfushorit rreth 25 milion euro, megjithatë pas negociatave akordi u gjet për 20 milion euro plus bonuse të ndryshëm që kanë lidhje me paraqitjen e lojtarit dhe me ecurinë e skuadrës nga Torino. Vendimtar në realizimin e këtij transferimi ishte vetë futbollisti i cili shprehu qartë vullnetin e tij për të qënë pjesë e Juventusit. 30 vjeçari nuk ishte i kënaqur me hapësirat e ofruara nga Emery dhe kërkonte një rol protagonisti në sezonin që i paraprin kupës së botës dhe këtë rol duket se ia ofron Massimiliano Allegri.

Francezi do të nënshkruajë një kontratë e cila do ta lidh për 3 vitet e ardhshme me ngjyrat bardhezi, teksa do të përfitojë 3.5 milion euro në sezon. Matuidi disponon karakteristak e kërkuara nga tekniku livornez, një lojtar mjaft energjik dhe gjithashtu jo pak herë konkludues drejt portës. Futbollisti i përfaqësueses së Francës është përforcimi numër 5 i Juventusit në këtë hapësirëv të merkatos pas Sczesny-t ,Douglas Costës, De Scgilo dhe Bernardeschit.