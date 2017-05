Kampionati Anglez, Arsenali triumfon përballë Man. Utd, shënon Xhaka

Arsenali fitoi duelin kryesor të javës në Angli. Londinezët mposhtën me rezultatin 2-0 Mançester United. Autorët e golave për ekipin e drejtuar nga Arsen Venger ishin Granit Xhaka dhe Deni Uellbek. Liverpuli u frenua brënda në “Enfilld Rod” duke barazuar 0-0 përballë Sauthemptonit

Arsenali triumfoi në supersfidën e javës së 36-të në kampionatin anglez duke thyer me shifrat 2-0 Manchester United në “Emirates Stadium”. Ata që i dhuruan fitoren “topçinjve” ishin Granit Xhaka dhe Danny Wellbeck. Rasti i parë i takimit iu parashtrua Martialit. Francezi tentoi nga pranë portës, por mjaft i mirë ishte reagimi i Petr Cech. Me të njëjtin kualitet u shfaq në krahun tjetër Davod De Gea kur devijoi një gjuajtje të Aron Ramseyt. Arsenali ishte më kërkues, dhe një gjuajtje e Chamberlain gjeti sërish të gatshëm gardianin spanjoll. Ndërkaq United pati një mundësi mjaft të mirë, kur Ronney përfitoi nga gabimi i Holding e Koscilenyt, por Cech bllokoi gjithcka. Në starti e së dytës rezultati ndryshoi dhe ai që realizoi ishte Granit Xhaka.

Gjuajtja nga distanca e 24 vjeçarit me origjinë nga Kosova u devijua nga Ander Herrera dhe përfundoi në rrjetë pas krahëve të De Geas. Disa minuta më vonë londiezët hipotekuan tre pikët falë Danny Wellbeck.

Një krosim vërtetë i përsosur i Cahmberlain gjeti numrin 23 i cili me një kërcim dominues me kokë e çoi topin në fund të rrjetës. Skuadra e Mourinhos provoi të ringjallte takimin me një standart të Rooneyt që u devijua nga Cech. Kapiteni i United më aktivi për ekipin e tij tentoi sërish, kësaj rradha nuk shënjestroi kuadratin. Rezultati nuk u prek me Arsenen Wenger që mori suksesin e parë në karrierë kundër rivalit të tij Jose Mourinhos.