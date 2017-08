Kartonat e kuq të Ramos, qendërmbrojtëi barazon rekordin me 18 të kuqe në La liga

Kapiteni i Realit të Madridit mori katonin e 18 të kuq në kampionatin spanjoll në ndeshjen e fituar 3-0 në transfertë me Deportivo La Korunjën.

Tashme ai ka arritur te barazoje rekordin e kuq te gjithe kohërave ne La Liga me ish mbrojtesin e Sevilljas, Pablo Alfaro.

Megjithë talentin e madh qe ka ne futbollin e tij, jo vetem difensvif por edhe sulmues ne shume raste, me gola te shumtete rendesishem te shenuar, Sergjo aktualisht po shihet ne Spanje si nje lojtar i piset.

Te dy jane ndëshkuar nga 18 here ne karriere. Por shanset qe serxho ta mbaje ui vetem kete rekord jane te medha, kur sheh qe futbollisti ka ende vite per te performuar ne futbollin iberik.

Ne gjithe karrieren tij Ramos ka marre tre here te kuqe ne Champions Legue dhe 2 here ne Copa del Rei, pra gjithsej 23 here i nxjerre nga fusha me karton te kuq.

Persa i perket situates i shpetesuar eshte edhe trajneri i Real Madid Zinedin Zidan, “duhet ta shohim me kujdes rastin e Serxhos, mua ne pelqen te shoh nje futbollist i imi te largohet nga fusha me kartion te kuq,- tha francezi.

Por kampioni i botes duket se e ka ne adn e tij lojen e forte, e cila eshte shpeshhere kufirin e derti game.