Kërkesa e Tur-Operatorëve – Qeveria e ardhshme të rishikojë ligjin e ri për turizmin

Ligji i ri për turizmin duhet të rishikohet, pasi nuk zgjidh dy nga problemet kryesore të këtij sektori, që janë standardizimi i shërbimeve edhe informaliteti.

Kërkesa vjen nga Shoqata e Tur-Operatorëve dhe Agjencive Turistike. “Mandatin e ardhshëm sa më shpejt një nga pikat kryesore në vëmendje të qeverisë që do të vijë apo dhe të Parlamentit të jetë riftuja ose konsiderimi i ribërjes së ligjit të turizmit në mënyrë të plotë ashtu siç ne e kemi kërkuar. Ligji do të bënte dy gjëra shumë të mira, standardizimin e tregut, pra do vendoste standardet e duhurua për tur-operatorët, për gudiat, për hotelet klasifikimin me yje, restorantet, transportin turistik, por edhe do formalizonte tregun, i cili është një nga problematikat më të mëdhaja”, shprehet kreu i Shoqatës së Tur-Operatorëve dhe Agjencive Turistike, Kliton Gërxhani.

Një tjetër shqetësim i këtij sektori, ndërkohë që partitë politike kanë nisur fushatën zgjedhore është mungesa planeve për turizmin në programet e tyre politike. “Nuk po përmendet thuajse asgjë specifike për turizmin në fushatën elektorale të këtij viti. Ne kemi dorëzuar propozime pa fund gjatë këtyre katër viteve në qeveri”, pohon Gërxhani.

Nga ana tjetër edhe përkimi i fushatës së zgjedhjeve me sezonin turistik pritet të ketë efekte negative në këtë sektor. “Do ishte ideale që zgjedhjet elektorale të bëheshin drejt vjeshtës ose pranverës e të mbylleshin sa më shpejt që çdo kush të fokusohej te përgatitja e sezonit turistik. Ministrat vet janë në fushata, ndërkohë që ne jemi në kulmin e punës, në kulmin e sezonit. Mund të ketë cënim të standardit të shërbimit, të kontrolit apo ofrimit të shërbimeve si publike edhe private”, thekson kreu i tur-operatorëve.

Gjatë vitit të kaluar, të ardhurat nga turizmi arritën në 1.5 miliardë euro, duke e shndërruar këtë sektor si një nga udhëheqësit e rritjes ekonomike.

Nga: Jonida Tashi