Këngëtarja nga Barbadosi, Rihanna është një nga më të famshmet e Hollivudit. Ajo shquhet për stilin e saj në veshje, ku në të shumtën e rasteve ka eksploruar shumë në mënyrën se si vishej.

Së fundmi ajo habit me paraqitjen e saj në rrugët e New Yourk-ut, e veshur me rroba xhinse dhe me model të ri të flokëve. Këngëtarja dukej plot stil dhe shumë tërheqëse.