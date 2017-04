Kim Kardashian shfaq format “vrasëse” në Meksikë

Ylli televiziv Kim Kardashian nuk e ka problem të shfaqi kudo asetet e saj të bollshme. Kësaj radhe ajo është ekspozuar gjatë pushimeve të saj në Meksikë e cila ndodhet së bashku me motren Kourtney. 36 vjeçarja edhe pse nënë e dy fëmijëve, vazhdon të tërheqë vëmendjen e fansave, në çdo dalje të saj.

Kim është duke kaluar pushimet në plazhet e Meksikës, së bashku me motrën e saj Kourtney Kardashian, asistenten Stphanie Shepard dhe mikeshat e saj:Larsa Pippen, Brittny Gastineau, Malika Haqq dhe Hrush Achenyan.

Të premten, Kim pozoi me bikini të markës Dior, ndërsa dy ditë më vonë, ajo shfaqi sërish format e saj, e veshur me bikini të zeza dhe me një dantellë të zbuluar Dolce Gabanna.