Kombëtarja U-17, Trajneri Mustedanagic: Pas disa vitesh, Shqipëria në “Top 15” e Europës

Përfaqësuesja shqiptare e 17 vjeçarëve do të nisë përgatijet në kuadër të eliminatoreve të Europianit që do të mbahen në Shqipëri nga data 19 deri më 25 Tetor. Trajneri i kombëtares U-17 Dzemal Mustedanagic ka folur për këtë rrugëtim që nis tani me seleksionime e më pas do të konkretizohet përapara fillimit të kualifikueseve.

Jemi në një proces seleksionues, do të zhvillojmë disa turne që do të na ndihmojnë për të definuar edhe skuadrën përfundimtare. Në gusht pas një kompeticioni në Kazakistan do të vendos edhe se cili do të jetë grupi i lojtarëve për eliminatoret e Europianit në Korçë. Grupin e kemi të vështirë, shpresoj të mposhtim Kroacinë dhe të kualifikohemi, besoj se ajo do të jetë ndeshja vendimtare për ne.

Trajneri boshnjak i përfaqësueses shqiptare të 17 vjeçarëve u ndal edhe tek rritja e talenteve dhe përmirësimi i infrastruktures, duke theksuar se kombëtarja kuqezi pas pak vitesh do të jetë ndër 15 skuadrat më të mira në Europë.

“Me atë çfarë unë konstatoj duke parë talentet që rrit ky vend , besoj se Shqipëria pas disa vitesh do të jetë ndër 15 skuadrat më të mira të Euopës. Të them të drejtën jo për të lavdëruar veten, por para disa kohësh e pata parashikuar që kombëtarja e të rriturve do të kualifikohej, kështu që duhet të më besoni. Ka një rritje në cilësinë e stërvitjes tek moshat dhe më e rëndësishmja, infrastruktura është përmirësuar shumë.”

Shqipëria do të marrë pjesë pas pak ditësh në turneun Uefa Development i cili do të mbahet në Qirpo, përsa i përket eliminatoreve të Europianit , kuqezinjtë ndodhen në të njëjtin grup me Spanjën, Kroacinë dhe Lischtensteinin.