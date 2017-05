Koreja e Veriut s’ndalon teste – Peniani teston raketë balistike pavarësisht paralajmërimit të OKB

Pavarësisht paralajmërimeve të bëra më herët nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së, Koreja e Veriut ka kryer një tjetër testim të një rakete balistike, duke rrezikuar seriozisht shtimin e sanksioneve. Raketa e fundit ka përshkuar një distancë prej 500 kilometrash, përpara se të godiste detin e Japonisë.

Koreja e Veriut ka testuar sërish një raketë balistike duke rrezikuar seriozisht shtimin e sanksioneve nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.

Lajmi është komunikuar nga zyrtarët ushtarakë koreano-jugorë, të cilët thanë se radarët e tyre kishin dalluar pajisjen e përdorur sa fundmi nga Peniani.

Raketa e fundit balistike që u testua ka përshkuar një distancë prej 500 kilometrash, përpara se të godiste detin e Japonisë.

Testimet e armëve nga ana e Koresë së Veriut kanë qenë mjaft të shpeshta, por kësaj rradhe Peniani mund të mos shpëtojë pa pasoja, pikërisht për shkak të një paralajmërimi të qartë të bërë nga OKB.

Pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit në javën e shkuar, palët ranë dakord unanimisht që të mbajnë qëndrim ndaj veprimeve agresive të koreano-veriorëve.

Për këtë arsye, pritet të shihet nëse do të ketë hapa konkretë për të ndëshkuar testimin e rradhës së Koresë së Veriut.

Pavarësisht apelit të vazhdueshëm, Peniani duket se nuk ka ndërmend të ndalë programet e tij për ndërtimin e armëve të shkatërrimit në masë.

Koreano-veriorët kanë kryer deri më tani pesë teste bërthamore, ndërkohë që sfida e tyre e fundit është krijimi i kapaciteteve për largimin e armëve nukleare.

Zhvillimet vijnë në një kohë tensionesh, ku Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë qëndrimin për të marrë masa ushtarake me karakter parandalues, nëse diçka e tillë do të jetë e nevojshme.

Me një retorikë agresive janë përgjigjur edhe zyrtarët e Penianit të cilët nënvizojnë se do të angazhojnë të gjithë potencialin e tyre ushtarak në rast se do të ndihen të kërcënuar.