Kosove – Shpend Ahmeti ndalohet në aeroportin e Milanos

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, është ndaluar në aeroportin e Milanos pasditen e djeshme. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook Ahmeti ka treguar se shkak ishte një emri të ngjashëm si me dikë në Spanjë.

“Miq të dashur, nuk jam arrestuar. Nuk kam pasur për çka. Por, për lojë jam vonuar, me një verifikim më të gjatë në aeroport për shkak të dikujt me emër të ngjashëm në Spanjë. Edhe pse lehtë me verifiku me google kush është kryetar i Prishtinës e kush ai në Spanjë, autoritetet e Shengenit dhe më tutje na maltretojnë”, ka shkruar Ahmeti në Facebook.

“Falemnderit të gjithë juve që më shkruajtët kaq vonë. Shihemi nesër në Prishtinë. P.S. dikush më tha më mirë që je vonu për lojë por pa marr paarasysh rezultatit pata dëshirë me i pa në lojë me Milanin. Edhe në fitore edhe në humbje tifoz mbetem”, ka shkruar ai.