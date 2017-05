Kriza në vend, Vasili: Politika prodhon lajme jo zgjidhje, mundësitë i ka

Ministri i Drejtësisë, njëherësh kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka deklaruar këtë të hënë se dita e sotme do të ketë lajme politike, por nuk ka thënë konkretisht nëse do të ketë konsensus mes mazhorancës dhe opozitës për çështjen e ngërçit politik. Vasili ka shtuar se politika prodhon lajme, por jo zgjidhje për situata të caktuara, ndonëse mundësitë i ka. Këto deklarata, ai i ka bërë gjatë një takimi me Shërbimin e provës, për integrimin e të miturve të dënuar.

Nga viti 2014 deri më tani, Vasili tha se, Shërbimi i Provës ka mundur të rehabilitojë nëpërmjet formimit profesional dhe punësimit 150 të mitur të cilët kanë pasur probleme me ligjin ndërsa prej kësaj jave në fuqi është futur dhe Kodi Penal për të mitur ku dënimin me burg e sanksionon si masën e fundit që mund të aplikohet.