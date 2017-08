Kukësi përforcohet sërish, afron Dorian Kërçikun

Kukësi vijon të përforcohet gjithnjë e më shumë në këtë hapësirë të merkatos. Pas afrimeve më të fundit të Elis Bakajt, Rauf Alyiev dhe Peposhit, pa llogaritur nënshkrimet e muajit qershor, Nasser, Zeqiri e Hoxha dhe rinovimet e Koliçit e Shametit, klubi kampion i vendit ka mbyllur akordin edhe për transferimin e Dorian Kërçikut. Lojtari ka zhvilluar një bisedë me presidentin e bardhebluve Refik Halilin duke gjetur gjuhën e përbashkët për largimin e tij me konsensus nga 24 herë kampionët, ndërkohë që parimisht 24 vjeçari ka gjetur akordin me drejteusit e Kukësit dhe pritet vetëm firma mbi kontratën 1 vjeçare me opsion rinovimi edhe për një sezon tjetër.

Kërçiku mund të mbulojë disa role në krahun e djathtë si në repartin difensiv po ashtu edhe në mesfushë, kjo është arsyeja se përse trajneri Mladen Milinkovic ka dhënë “dritën jeshile” për këtë transferim. Dorian Kërçiku në të shkuarën e tij përveç se me Tiranën që është edhe klubi ku u rrit si futbollist është aktivizuar edhe me Skënderbeun duke u shpallur kampion i Shqipërisë, tashmë ai do të kontirbuojë për një tjetër klub pretendent duke i ndëprerë mardhëniet me bardhelbutë, këta të fundit për herë të parën në histori do të luajnë në kategorinë inferiore.