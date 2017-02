Lady Gaga dhuron performancën më fantastike në historinë e Super Bowl

Mesnatën e së dielës është zhvilluar finalja e futbollit amerikan – Super Bowl i 51’të, që ka zgjatur plotë 4 orë. E gjithë Amerika mbrëmjen e djeshme i kishte sytë nga finalja e madhe e Super Bowl.

Ajo ç’ka e ka bërë edhe më madhështore këtë eveniment ishte përformanca e mrekullueshme e këngëtares. Lady Gaga ngriti në këmbë stadiumin NRG në Houston prej 110 milionë njerëzish.

Lady Gaga, e nisi këtë mbremje madheshtore me fjalët “Zoti e bekoftë Amerikën “ dhe “Kjo tokë është vendi juaj”. E shafqur në kulmin e stadiumit ajo zbriti në mënyrë magjike, duke fluturuar, natyrisht me dy litarë që e mbanin. Më pas shpërtheu duke kënduar superhitet e saj në skenën e zjarrtë si Just Dance” ,”Poker Face” , “Telephone” dhe “Bad Romance”

E veshur me Versaçe, këngëtarja ka mahnitur të gjithë shikuesit me perfomancën e saj plot 12 minuta e cila pati brohoritje të mëdha nga të pranishmit.