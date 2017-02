Letersia ne zi – Faleminderit Dritëro! Ndroqi: Këshillat e shkrimtarit, frymëzim për Ora News

Të shumtë janë shqiptarët e mërzitur nga ikja e Dritëro Agollit, shkrimtarit, intelektualit, politikanit dhe poetit të fjalëve dhe shpirtit.

RTV Ora News është pranë dhimbjes së familjarëve, miqve dhe dashamirësve të kolosit të letrave shqipe.

Presidenti i RTV Ora News Ylli Ndroqi e vlerëson Dritëro Agollin si një ndër personalitetet më të rëndësishme të Shqipërisë me një rol të pazëvendësueshëm, si gjatë viteve të diktaturës, me kontribut të vyer në vitet e para të pluralizmit dhe me vlera të jashtëzakonshme për ushqimin shpirtëror të shqiptarëve, me vepra të rralla dhe të vyera , që do të mbeten përjetësisht në bibliotekën dhe memorien e kombit tonë.

Z.Ndroqi shpreh ngushëllimet me të sinqerta bashkëshortes, vajzës dhe djalit të Dritëroit, të cilin e ka konsideruar si një baba shpirtëror me këshillat dhe motivimin e të cilit ka drejtuar RTV Ora News, i frymëzuar nga mesazhet e tij inkurajuese në ditëlindjen e shkrimtarit të madh. Mbi të gjitha, paanshmëria, si një amanet i Dritëroit dhe vlerë e shtuar në tregun mediatik.

Dritëro Agolli : “ Une e kam ndjekur Ora News, këtë kanal të pavaruar, ka ecur shumë, ka marrë një formë origjinale dhe ndryshe nga të tjerët. E them këtë sepse edhe gama e temeatikës, se po ta kufizosh vetëm me dy personazhe, dy bajloza që ndeshen bëhet i mërzitshëm çdo emision, kurse ju i jeni shmangur kësaj

Presidenti RTV Ora News Ylli Ndroqi do t’i mbajë si udhërrëfyes fjalët dhe këshillat e të madhit Dritëro Agolli si një motiv për të qenë edhe më pranë interesave të qytetarëve shqiptarë, kudo jetojnë.

Dritëro Agolli: Ora News mua me duket një ndër stacionet më të mira. Është dhe afër shumë me të gjithë shtresat dhe klasat e popullit tonë, nuk harron intelektualet, njerëzit e kulturës dhe artit dhe kjo është një gjë shumë e mirë.

Për Dritëro Agollin nuk ka lamtumirë, dashamirësit do ta takojnë në poezitë, prozat dhe margaritarët letrarë që la trashëgimi. Për fjalët e urta dhe shpotitë e mendjes së bukur, me siguri do të na marrë malli